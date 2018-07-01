《幸福》高文隆殺青後「自首」！王建復：我有推輪椅恐懼症

2018年07月01日 21:59 中時 林淑娟

王瞳、王建復在完結篇終於又同台。（民視）

王瞳劇中夢想成真。（民視）

王瞳、王建復、蘇晏霈三人感情動向受矚目。（民視）

王建復、蘇晏霈。（民視）

王建復。（民視）

蘇晏霈。（民視）

民視八點檔《幸福來了》3日將播出完結篇！7月1日拍攝最終回殺青戲，王瞳跟王建復同台演出，呼籲劇情的最初，劇中演員也齊聚一堂，透露著感傷及不捨，但回憶起這一年多的相處，大家都說真的很幸福！王建復殺青後，也自首最近他在休息室總是「臭臉」的原因，並透露原來他一直都很怕「推輪椅」！

王瞳表示在《幸福來了》的方曉萍一角，真的讓她收穫好多，儘管大家稱她是災難女王，她也感謝角色讓她發現自己原來可以做得到，也從中獲得到愛。王建復則吿解在休息室「臭臉」的原因，原來是他看劇本發現結尾的安排，以及角色的心情都讓他不由自主的落下眼淚，為了每一次更快的進入情緒，常常在休息室都不發一語，直到殺青這天才跟工作人員自首。

王瞳表示，當了「方曉萍」一年多以來，直到最後一場殺青戲，心情五味雜陳，從開拍的落水到落海，以及火吻、滾山坡到地震等等的災難戲，都沒少過，但她更從中感受到工作人員、演員之間的愛，得到的關心也好多，從「方曉萍」身上學到也得到許多，更謝謝公司讓她演出這一個角色；她在劇中和王建復、蘇晏霈三人的感情發展，也讓觀眾特別期待如何收尾。她也提醒觀眾，3日看完《幸福來了》精彩大結局後，緊接著登場的《大時代》首播裡也有她令人驚豔的演出。

王建復忙拍戲又忙《舞力全開前進小巨蛋特輯》，看起來悶悶的他透露，最近他進組拍戲時，看起來總是不快樂，除了是因為詮釋劇中文隆對真美及曉萍的感情糾結以外，還有一個主要原因，其實是他「很害怕推輪椅」，因為已過世的父親生病期間，他都是推輪椅帶爸爸出去，這次劇中時常要推真美（蘇晏霈飾演），他一開始很抗拒碰到輪椅手把，每次一握著手把就觸景傷情，眼淚忍不住落下來。因此每次開拍前都要先調整好自己的情緒，透過最後一場殺青戲，他也跟工作人員告解，也終於把壓力釋放。

搭檔蘇晏霈則感謝王建復在劇中對她有許多指導，因為哭點很低的她，對劇中李真美的遭遇，真的很難過，王建復則扮演老師的角色，常常在重要時刻告誡她「不准哭」，所以很多時候都是她先哭完才笑，但也感謝這個角色給自己的經歷及回憶，自己心態也強壯許多。

劇中魔法阿嬤陳淑芳跟馬如風則表示覺得時間很快，感覺才剛開拍怎麼一下子一年就過去了，最後一場殺青戲心情五味雜陳，直說感覺可以準備續集了，好多人物都可以繼續寫，陳淑芳表示，很開心拍這檔戲而有了「魔法阿嬤」稱號，讓她上街走路都有風！她印象最深刻的是，她和馬如風到嘉義奉天宮拍外景，屢屢被熱情粉絲要求合影，讓他們好開心，也說這次拍民視的戲真的感受到好多溫暖，真的是名副其實的「幸福來了」。

(中時 )