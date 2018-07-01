實踐老車站重生 台南東區大同國小讓車站夢想起飛

2018年07月01日 22:26 中時 曹婷婷

小朋友發表車站吉祥物。(曹婷婷翻攝)

小學生，也有改變社會的能力！一年前，台南市東區大同國小師生發現隱藏社區70多年南台南火車站閒置，身為社區一份子，除了痛心、還能做什麼？於是催生「老車站夢想行動家」課程，學生提出具體可行的重生方案甚至創作吉祥物，守護及象徵老車站夢想起飛！

這群五年級學生結合如正興街「諸事正興股份有限公司」等社區營造專家，大手牽小手，為保存社區文化努力。創新課程獲教育部中小學數位深耕計畫、台灣三星SMART School智慧教室計畫、台南市政府文化局及社區支持，經過一連串課程後，孩子們進行提案發表。

歷經初選、複選，選出4組特色企畫案，分別是讓車站變成可以野餐及談心的「南站野餐區」；解決流浪狗問設計的毛小孩樂園「LULU的寵物棧」；以點亮老車站面貌，結合科技進行鐵道與火車體驗的「老車站廢置空間大體驗」；強調特色遊具的『親子公園』。

評選結果由方翊庭、蔡易宬、徐千筑、王傳勝同學提出「老車站廢置空間大體驗」方案勝出，獲得首獎。

學生也同步發表南站吉祥物，由南南柴、鐵知鹿、南南汪、南南豬、南南熊組成南站家族，未來擔任守護及行銷車站重任與代表老車站夢想起飛，可坐可玩、以無線程式控制的環保飛機及結合車站原素創作的藍曬印樣。

獲得首獎的提案，未來也將連結整合公部門及民間資源，讓企畫案能進一步落實，讓美麗卻閒置的車站有重新復甦的機會。台南市街區正興同協會理事長高耀威說，雖然是小學生，但孩子們的熱情和對事情的投入程度很高，讓他印象深刻，看見孩子樂於討論，老師也激盪出更多想像和創意。

(中時 )