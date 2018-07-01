美國鋼鐵進口商反對關稅政策

2018年07月01日 22:30 工商 陳怡均

法新社周日報導，美國總統川普祭出的保護主義貿易政策，令美國金屬產業苦不堪言，決定團結一心採取行動，要求川普政府改絃易轍。

德州鋼管廠商Borusan Mannesmann Pipe（BMP）員工已寄給川普和國會議員多達4,500張明信片，員工們代表僱主呼籲政府免除關稅。BMP總部位在德州休斯頓近郊的貝敦（Baytown），主要向土耳其進口未成品鋼管。

其他業者則傾向採取更強硬的態度。美國國際鋼鐵協會（AIIS）上周控告川普政府，質疑鋼鐵關稅的合法性。AIIS表示，川普引用《1962年貿易擴展法》來對鋼鐵進口設下關稅障礙，但該法已經違憲。

《1962年貿易擴展法》的232條款賦予美國總統在外國貿易上的額外權力，但美國憲法一般將此權利授權國會。

川普在3月下令對進口鋼品課稅25％，進口鋁製品課徵10％關稅，隨後在6月取消加拿大、墨西哥、歐盟等國的暫時關稅豁免。

儘管川普強調，實施邊境稅可保護國家安全，為飽受摧殘的美國製造業帶來生氣，但目前已有2.1萬家企業向政府要求關稅豁免權，聲稱這項政策已威脅到他們的生計。

此外，審查豁免申請進度緩慢。在開放第1階段申請的3個月後，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）近期赴國會作證時表示，目前僅審核98件，其中42件通過。

BMP執行長強生（Joel Johnson）是一開始就向政府申請免除關稅的企業領袖之一，但他並未取得任何回覆，因此決定與數千名員工聯手上書川普。

強生說：「我們對川普總統以及商務部長羅斯的要求非常簡單。我們請求2年關稅豁免，俾以爭取時間在貝敦興建新廠，2年後就會停止進口，百分之百在美國製造鋼管。」

強生指出，以川普的「美國優先」政策來看，這項提案應該具有吸引力，他並承諾屆時員工數由267人增至437人。

(工商 )