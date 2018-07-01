廖慧珍變身「肢體指導」自肥！右逗劉傑中、左抱郭岱軒

2018年07月01日 22:23 中時 林淑娟

廖慧珍（右起）現場指導劉傑中、袁艾菲、郭岱軒、范時軒、林藝臻擺出拍照姿勢。（艾迪昇提供）

廖慧珍一把抱起郭岱軒。（艾迪昇提供）

廖慧珍與邱琦雯、劉傑中、袁艾菲、范時軒、郭岱軒、高敏敏、林藝臻等藝人加入艾迪昇傳播，成為同門藝人，8人難得湊齊拍攝年度宣傳照。曾獲得金馬獎女配角肯定的廖慧珍現場擔任肢體指導，一邊牽起劉傑中的雙手，突破他的偶包，一邊公主抱起郭岱軒，逗弄2人羞紅臉驚呼連連，也讓同門見識她演技功力。

廖慧珍拿出戲精本色入鏡拍照，一下子嬌羞、一下子喜感，其他後輩在旁看得瞠目結舌，沒幾分鐘就順利完成拍攝。拍團體照時，她見到劉傑中、郭岱軒等男藝人身體僵硬放不開，忍不住噴發戲魂，當起現場肢體指導，只見她抓起劉傑中雙手，將自己環抱，面露幸福洋溢的表情，還邊說起戲感：「你看，這樣我們在畫面中就有互動，就有故事，不會乾巴巴。」指導結束她盯著劉傑中問他感覺如何？把劉傑中逗得漲紅臉頻頻結巴。

廖慧珍見調教成功，開始驗收成果，發號施令：「來，手放上來，另一隻手勒？」劉傑中果然乖乖和她互動，還順勢把一旁的袁艾菲勾住，袁艾菲瞪大眼驚呼：「真的有進步耶。」廖慧珍滿意點頭，「是不是有成功，男人壞壞就對了」。劉傑中經紀人在旁露出不可置信表情，連忙道謝還加碼爆料：「要不是有影后調教，他以前只靠3招闖天下，今天終於多了4、5、6個pose了。」

范時軒健身有成，臭屁自己能抱起60公斤的男生，現場起鬨她扛起廖慧珍，廖慧珍哼笑稱還不如自己來抱男生比較實在，袁艾菲點名林藝臻讓她抱，廖慧珍卻轉身搭上郭岱軒，原來她姪女是林藝臻高中同學，「我對姪女同學沒感覺啦」，她話才說完立馬公主抱起郭岱軒，郭岱軒驚呼連連，兩人轉頭對望，險險嘴對嘴碰觸，郭岱軒瞬間臉紅，眼睛不敢對上廖慧珍，驚喊著「影后氣場太強大了」。

(中時 )