無敵小生孫翠鳳變臉！《菩提達摩》 挑戰達摩祖師

2018年07月01日 22:24 中時 林淑娟

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演年輕就出家的印度王子。（孫翠鳳藝文工作室）

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演達摩大師。（孫翠鳳藝文工作室）

孫翠鳳在《菩提達摩》飾演年輕就出家的印度王子。（大愛電視）

傳統戲劇無敵小生孫翠鳳一生獻身於歌仔戲，曾獲選「十大傑出青年」以及「亞洲最傑出藝人獎」，她允文允武、亦生亦旦，曾扮演過瀟灑王子、美麗白蛇、搞笑丑角、大花臉，這次在大愛電視2日首播的《高僧傳—菩提達摩》中，更詮釋中國禪宗始祖「達摩」。一向勇於挑戰的她，這次演出前卻一度猶豫怯步，主要就是她擔心自己秀氣的長相，與達摩大師的粗獷外型相差太大，所幸最後靠著超強特殊造型團隊，成功將她的巴掌臉「變臉」成落腮鬍大臉！

孫翠鳳說，她過去不管什麼角色，拚了老命就是要演到最好，被人家笑稱「孫大膽」、拚命三「娘」，唯獨對「達摩」這個角色感到猶豫！不是她對演技沒有把握，而是臉型很難達到濃眉大眼、輪廓深邃、粗獷的形象，加上電視製作又和舞台表演很不一樣，舞台表演可以用肢體、氣場等很多表演技巧補外型的不足，但電視製作透過鏡頭，外型不像就很難改變 ！

孫翠鳳表示，佛教是她喜愛的宗教信仰，自己家中也有一尊達摩像，已經不記得是怎麼來的，陪伴她走過人生的低潮與高潮，「20多年來搬了好幾次家，祂始終在客廳和我相望，看了這麼多年，怎麼看都很難把我的臉跟祂放在一起聯想，這次覺得應該是緣份到了」！心她還專程去宜蘭羅東，參訪台灣唯一一座達摩廟，參拜時似乎與達摩大師心領神會，無形中放下焦慮的情緒，也覺得自己有責任，詮釋達摩大師讓觀眾歡喜。

為了克服演出達摩的外型問題，孫翠鳳找來造型設計大師喻明龍不斷討論，運用特殊造型變臉，親身進行無數次的實驗，終於「變臉」成功，從巴掌臉變成濃眉落腮鬍大臉，接近達摩祖師的法相，她並從印度王子、年輕出家一路演繹至達摩後來到了中國之後的中晚年粗獷，煞費苦心的大變臉，果然帶來絕佳的視覺效果，從內到外完整詮釋大師的一生。

孫翠鳳藝文工作室長期致力文化傳承，這次與大愛電視再度合作的《高僧傳—菩提達摩》，特別找來年輕編劇劉建國、導演陳昭賢一起打造禪宗大師傳奇的一生。其實過去常有人建議身兼製作人的孫翠鳳將一代禪宗大師達摩的故事搬上螢幕，但她都因無法克服心理障礙只好作罷。這次首度和年輕編劇劉建國合作電視歌仔戲，沒想到他有興趣的題材竟然就是「達摩」，因緣際會成為推手，幫助孫翠鳳再度挑戰她原以為不可能的任務！

在達摩大師眾所皆知極具神話色彩「一葦渡江」的處理上，孫翠鳳表示，非常佩服這兩位年輕的孩子，讓達摩大師踩著整捆蘆葦漂浮在水面上，而水面上僅露出一根蘆葦，用合理的觀點來詮釋「一葦渡江」，透過高規格的虛擬棚拍攝特效，創造出達摩大師藉由蘆葦渡過長江的精彩畫面。

她也笑說，從來不知道女兒陳昭賢可以當電視導演，陳昭賢不但自告奮勇挑起導演重任，更是做足功課，每次到拍攝現場進行場面調度總是流暢，不僅讓資深演員們佩服，更讓大愛台指名後續的製作由她來擔任導演。女兒展現的強大藝術基因和拼命三郎的工作態度，被誇完全得自父母的好遺傳。

達摩祖師相傳是印度王子(天竺國)在年輕時在印度出家後，來到中國弘法，將佛教禪宗帶入中國，正值南北朝政治動盪之際，因為與南梁武帝話不投機，神話般的「一葦渡江」在少林寺「觀壁九年」皇帝三詔不受威脅利誘，為了讓少林僧侶鍛鍊體魄、抵抗山中猛獸，創造了《易筋經》、少林七十二絕技等武術至今廣為流傳。「不立文字 教外別傳」 的禪宗，「以心印心」一脈相傳！「我本來茲土，傳法救迷情。一花開五葉，結果自然成」影響中國佛教一千五百年，《菩提達摩》由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，7/2大愛電視台首播。

(中時 )