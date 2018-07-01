墨西哥7月1日大選5大特點

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據英國廣播公司新聞網指出，墨西哥7月1日的大選有5大特點：

一、 此次是墨西哥史上規模最大的選戰

除合格選民人數空前、達到8800萬人外，選舉項目也刷新歷史記錄，不但有最受矚目的總統選舉，還將選出1萬8千個公職，其中包括國會參眾兩院的全體議員。墨國全境30個州也將改選新屆州議會。此外，8個州將選出新任州長，首都墨西哥市也改選市長。

二、墨國中央可能變天

左翼民粹派總統候選人歐布拉多，可能掀起墨國政治大地震、終結中間偏右革命制度黨與國家行動黨近百年的輪流執政局面。不論是革命制度黨或國家行動黨，在過去掌權時的打擊毒梟戰爭，都無法解決販毒集團猖獗、暴力橫行的亂象，而人民普遍冀望歐布拉多帶來革命性變化。

三、新領導人將凸顯墨國的重要

墨國是拉丁美洲第二大經濟體，也是主要的石油輸出國家，然而廣泛的貪腐現象敗壞了經濟，層出不窮的暴力更迫使不少公司遷離墨國。歐布拉多對「北美自由貿易協定」態度強硬，堅持「不讓外國占便宜」。

四、頻遭川普痛擊的墨國將強勢反擊

歐布拉多在各總統候選人中，對美總統川普的抨擊最不遺餘力。他譴責川普的「骨肉分離」移民政策，斥其「不人道」，更表明，將會讓川普「理性看事情」，而且他對美強硬的立場普獲墨國選民支持。一旦他當選後，墨國對美關係勢將進一步緊張。

五、遏止暴力犯罪是下任領導人最艱巨挑戰之一

墨國過去一年有逾2萬5千人於暴力事件中喪生，是史上最慘重的記錄，其中有許多人是在地方政府選舉期間，於販毒集團橫行的地區遇害，或在當局掃蕩幫派的行動中喪命。選民泰半高度期望新任領導人能有效遏制暴力。

(中時 )

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