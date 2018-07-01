賴清德「非核家園說」再推給馬英九 網友：選豬頭好了

行政院長賴清德。（圖／本報資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

行政院長賴清德於6月29日表示，「沒有外界擔心的缺電問題，目前所發的電並不是夠用，而是剩得不夠多」。而賴清德今（1）日晚間在臉書貼文辯解，2025年自然進入非核家園，並且提到馬英九、江宜樺，認為這是跨越不同政黨執政所共同形成的決策。網友留言打臉，「天天鞭屍馬英九，那選你們上臺幹嘛，找藉口誰都會，下次選頭豬好了！」

賴清德在臉書表示，馬前總統在2011年宣布核一、核二、核三不延役，到2025年5月，現有的三座核電廠都必須除役；前行政院長江宜樺2014年4月更對外宣布，核四在安檢後封存。賴清德認為，台灣將在2025年自然進入非核家園，這是水到渠成順理成章的規劃，絕對不是「躁進」。

另外，對於缺電疑慮，賴清德表示，以100%的發電量來說，目前僅使用了約94%，發電能力大於使用量，還有6%的剩餘電量，所以說剩得不夠多，但這不應被渲染成「缺電」。

賴清德也表示有十足的信心，不會讓缺電問題，成為人民擔憂的問題，更不會讓缺電成為台灣發展的障礙。

不過日前資深媒體人黃創夏在臉書貼文反諷，「台灣沒有缺電問題，只是剩不夠多。青年沒有低薪問題，只是錢不夠用。勞工沒有爆肝問題，只是功德太少。 房價沒有太高問題，只是你買不起。 社會沒有治安問題，只是零星個案。院長沒有智商問題，只是腦子太小」。

而網友也在賴清德臉書留言，「去年大停電一定是馬政府的問題？！」「天天鞭屍馬英九，那選你們上臺幹嘛，找藉口誰都會，下次選頭豬好了」「為何還要蓋深澳電廠？」

(中時電子報)

賴清德臉書發千字文 不該渲染缺… 年改上路了 胡幼偉︰年底小英就會…

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