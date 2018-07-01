全國大露營上萬童軍先經大雨折騰 蔡總統宣布啟動

全國大露營晚間在成功嶺開幕，總統蔡英文等人進場，受到熱烈掌聲歡迎。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
全國大露營開幕前下起大雨，上萬童軍雨中集合逾半小時，簡易雨衣擋不住淋成落湯雞。（陳淑芬攝）
全國大露營開幕前下起大雨，上萬人仍在雨中進場集合，有人冒雨淋得全身濕。（陳淑芬攝）
全國大露營開幕儀式，上萬名國內外童軍參加。（陳淑芬攝）

全國大露營1日晚間在成功嶺開幕，總統蔡英文以中華民國童軍總會會長身分與會，全世界1萬2千萬名大小童軍參加，在典禮前在磅礡大雨中進場集合逾半小時的折騰，大多淋成落湯雞。中華民國童軍總會理事長林右昌在致詞時表示，「我們不是一般人，我們是童軍」不怕風、不怕雨，要風雨生信心。

中華民國童軍第11次全國大露營（11th National Jamboree, Scouts of China(TAIWAN)），於6月30日至7月6日在台中市陸軍成功嶺營區舉行，有來自17國共1萬2千名童軍參加，1日晚間舉行開幕儀式。中市一整天雨勢不斷，開幕前雨勢磅礡，童軍們有人穿雨衣、持傘，也有人直接淋雨進場，大雨中集合長達30、40分鐘，萬餘人大多已淋成落湯雞，直到開幕貴賓進場前才暫歇。

蔡總統與世界童軍總會秘書長Ahmad Alhendawi、台中市長林佳龍、基隆市長兼中華民國童軍總會理事長林右昌等人進場時，受到熱烈掌聲歡迎。

儀式由蔡總統宣布，活動「開始」，她致詞時表示，成功嶺在台灣人民的心中有特殊意義的地方，在成功嶺進行童軍集訓及國際交流格外有意義，童軍活動是非常重要的青少年養成教育，她並提出3項期許，包括勇敢接觸新的人事物、學習團隊互助精神及與來自各國的朋友交流，她相信童軍們在成功嶺參與這項活動，將成為人生中難忘的記憶。

台中市長林佳龍仍不忘推銷台中，他致詞時邀請與會人士把握機會走訪台中這座美麗、多元的友善城市。林右昌則說，開幕儀式前下起大雨，但是「我們不是一般人，我們是童軍」有堅強意志，不怕風、不怕雨，要風雨生信心。

針對開幕前下起磅礡大雨，上萬童軍仍在磅礡雨勢中進場集合逾半小時。主辦單位回應表示，都有要求童軍穿上雨衣。

(中時 )

整個過程真的很快！PTT曝光空姐… 世足花絮》C羅罰球射偏 失分造型…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。