全國大露營上萬童軍先經大雨折騰 蔡總統宣布啟動

2018年07月01日 23:36 中時 陳淑芬

全國大露營開幕前下起大雨，上萬童軍雨中集合逾半小時，簡易雨衣擋不住淋成落湯雞。（陳淑芬攝）

全國大露營開幕前下起大雨，上萬人仍在雨中進場集合，有人冒雨淋得全身濕。（陳淑芬攝）

全國大露營開幕儀式，上萬名國內外童軍參加。（陳淑芬攝）

全國大露營1日晚間在成功嶺開幕，總統蔡英文以中華民國童軍總會會長身分與會，全世界1萬2千萬名大小童軍參加，在典禮前在磅礡大雨中進場集合逾半小時的折騰，大多淋成落湯雞。中華民國童軍總會理事長林右昌在致詞時表示，「我們不是一般人，我們是童軍」不怕風、不怕雨，要風雨生信心。

中華民國童軍第11次全國大露營（11th National Jamboree, Scouts of China(TAIWAN)），於6月30日至7月6日在台中市陸軍成功嶺營區舉行，有來自17國共1萬2千名童軍參加，1日晚間舉行開幕儀式。中市一整天雨勢不斷，開幕前雨勢磅礡，童軍們有人穿雨衣、持傘，也有人直接淋雨進場，大雨中集合長達30、40分鐘，萬餘人大多已淋成落湯雞，直到開幕貴賓進場前才暫歇。

蔡總統與世界童軍總會秘書長Ahmad Alhendawi、台中市長林佳龍、基隆市長兼中華民國童軍總會理事長林右昌等人進場時，受到熱烈掌聲歡迎。

儀式由蔡總統宣布，活動「開始」，她致詞時表示，成功嶺在台灣人民的心中有特殊意義的地方，在成功嶺進行童軍集訓及國際交流格外有意義，童軍活動是非常重要的青少年養成教育，她並提出3項期許，包括勇敢接觸新的人事物、學習團隊互助精神及與來自各國的朋友交流，她相信童軍們在成功嶺參與這項活動，將成為人生中難忘的記憶。

台中市長林佳龍仍不忘推銷台中，他致詞時邀請與會人士把握機會走訪台中這座美麗、多元的友善城市。林右昌則說，開幕儀式前下起大雨，但是「我們不是一般人，我們是童軍」有堅強意志，不怕風、不怕雨，要風雨生信心。

針對開幕前下起磅礡大雨，上萬童軍仍在磅礡雨勢中進場集合逾半小時。主辦單位回應表示，都有要求童軍穿上雨衣。

(中時 )