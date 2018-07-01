影＋圖》拚死換過關！美國陸戰隊軍官資格考

美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中翻越障礙。(圖/臉書＠officialmarinecorpsbasequantico)

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中時電子報

從1976年起，美國海軍陸戰隊發展出一種訓練軍官學員的方式，叫做「The Quigley!」的嚴酷訓練方式。意思是要隊員潛入泥水中，通過它，不喝到髒水，還要能夠保持呼吸，生存下來。

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上月就有一批美國海軍陸戰隊學員，在維吉尼亞州匡提科(Quantico)海軍陸戰隊基地進行了這樣的體能訓練。這些軍官學員必須要這裡進行3個月的戰鬥課程培訓，加強訓練，教官再根據他們的表現，決定是否讓他們成為一名真正的「軍官」。

他們在泥水中翻越障礙，以及閉氣穿過污水快要滅頂的水泥管，並且保持高度警覺和快速移動力。經過這種殘酷的考驗以後，他們才能成為一名海軍陸戰隊軍官，收穫得來不易的榮耀。

(中時電子報)

美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中掙扎求生。(圖/中國軍網)
美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中掙扎求生。(圖/中國軍網)
美國海軍陸戰隊軍官學員從水泥管浮出水面的那一刻，污水流進了眼睛和嘴巴。(圖/中國軍網)
美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中翻越障礙。(圖/臉書＠officialmarinecorpsbasequantico)
美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中爬行。(圖/中國軍網)

美國海軍陸戰隊軍官學員在泥水中保持高度警覺。(圖/中國軍網)
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