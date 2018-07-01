年改上路了 胡幼偉︰年底小英就會知道被改革的滋味

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

軍人年改和公教年改今天同時上路了，反年改團體將7月1日定調為「國難日」，揚言啟動全國22縣市的革命，要用選票來革命！前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉語帶玄機說，年底要讓蔡英文總統嘗嘗被「改革」的滋味！

今天反年改揚言在中部「如影隨形」抗議小英，部分退軍團體、全台拔菜總部則在台南舉辦誓師大會。如影隨形愛台灣聯盟、中間選民黨黨主席黃正忠表示，經過552天的陳抗，他們將發動公民不服從運動，呼籲軍公教警消勞一起站出來，用選票革命，從7月1日開始啟動全國22縣市的革命。拔菜總司令盧朝財也嗆說，將號召全民在11月24日用選票來教訓獨裁政黨。

胡幼偉在臉書表示，年金改革今天開始上路，走啊走著，走到今年11月24日晚上約6、7點時，就會明顯看到改革的「成果」了！到時，被改革的對象，會讓蔡英文知道被「改革」的滋味，怎麼能讓軍公教警消獨享呢？蔡總統也要來分享品味一下才行啊！

胡幼偉說，11月24日晚上，各新聞台政治組會很累，而且一定要拚出個勝負。談話性節目需要消耗很多特別來賓，現在就得開始搶人才行。搞不好，新聞台需要延棚到半夜一兩點。「我恐怕不會在這裡發太多稿，因為，該預言的，我早就都說過了！」

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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