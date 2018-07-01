世足》西班牙、俄羅斯90分鐘踢平 本屆首次延長賽

2018年07月01日 23:34 中時電子報 陳志祥

俄羅斯前鋒茲尤巴替地主踢進12碼罰球。(路透社)

2018年俄羅斯世足賽16強賽西班牙大戰地主俄羅斯，兩隊以「烏龍」開場，俄羅斯率先奉送西班牙1記「最老」的烏龍球，西班牙再以「烏龍手球」製造俄羅斯罰踢12碼球破網，兩隊上半場踢成1：1，接著下半場雙方仍無建樹，進入本屆首次延長賽。

1986年墨西哥世足賽蘇聯在16強遭到比利時淘汰，之後俄羅斯從未在世足賽踢進16強，本屆世足賽是俄羅斯等了1萬1700多天再度重溫16強舊夢。

俄羅斯開賽擺出總教練最愛的「5-3-2」鐵桶陣，固守後防陣地。沒想到被自己球員的「烏龍球」破解，開賽第12分鐘西班牙在禁區右邊開出自由球吊門前，俄羅斯後衛英格納許維區撲倒西班牙拉莫斯，但是他的後腳竟把球碰進球門，這記烏龍球讓西班牙取得領先。

英格納許維區碰進的烏龍球是本屆世足賽第7顆烏龍球，刷新1998年法國世足賽6顆紀錄；同時現年38歲352天的英格納許維區打破2014年洪都拉斯球員瓦拉達雷斯寫下的37歲43天的紀錄，成為世足賽「最老」的烏龍球。

西班牙排出「4-2-3-1」希望掌握更多攻擊機會，的確西班牙幾乎掌控全場，球員長、短傳滿場跑，控球占有71％，並有8次射門、3次射正，俄羅斯5次射門、1次射正。

不過，西班牙也因自己失誤而丟球，比賽第41分鐘俄羅斯開出角球到門前，俄國前鋒茲尤巴頂球，球碰到西班牙皮克高舉的手，被判罰12碼球，茲尤巴順利踢進追平西班牙，這也俄國本屆比賽的第球。

而茲尤巴在本屆已經踢進3球，與隊友契里薛夫並列該隊第1；他也是從1986年蘇聯球員貝拉諾夫對戰比利時演出「帽子戲法」以來，第1位在16強賽進球的球員。

(中時電子報)