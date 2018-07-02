世足》16強迎戰日本 比利時如臨大敵

2018年07月02日 05:31 中時電子報 盧品青

日本隊酒井宏樹。(美聯社)

明日凌晨2:00的16強戰將由「歐洲紅魔」比利時迎戰「藍武士」日本隊。比利時在小組賽最後一戰與英格蘭互相禮讓，卻「不小心」踢進致勝一球，比利時教練馬丁尼茲(Roberto Martinez)在旁尷尬地鼓掌，看起來他們很不想贏，因為日本並不好對付。

比利時國家隊過去5次與日本交手，戰績1勝2敗2和，包括2002年世界盃以2比2踢和，唯一勝仗是去年友誼賽以1比0獲勝，但踢得不輕鬆。更何況除了日本之外，16強上半部的籤表都是法國、烏拉圭之類強悍的對手，比利時前方的道路要比位於下半部籤表的英格蘭崎嶇不少。

比利時號稱「黃金世代」，但他們的奪冠之路總是雷聲大雨點小。上屆世界盃他們在小組賽全勝，到了16強就與美國陷入苦戰，隨後8強戰就敗給阿根廷。前年的歐國盃，比利時氣勢如虹殺進8強，沒想到爆冷敗給威爾斯。

日本在小組賽表現平平，靠著對方紅牌僥倖踢贏哥倫比亞，又以黃牌少於塞內加爾而得以溜進16強。比利時則是3戰全勝，還有本屆小組賽最多的9顆進球。

不過馬丁尼茲仍很忌憚日本：「我們把日本隊視為強敵。在世界盃我們並不是一定得挑選較弱的對手，畢竟我們還清楚記得兩年前是如何敗給威爾斯的，那場敗仗成為我們求勝的動力。以我們球隊的高昂士氣，現在正是面對日本的最佳時機。」

日本隊香川真司、大迫勇也、乾貴士，以及老將本田圭佑都是比利時需要當心的人。比利時一方則以梅騰斯(Dries Mertens)、阿札(Eden Hazard)、盧卡庫(Romelu Lukaku)做為進攻主力。比利時去年首度打敗日本，靠的就是盧卡庫攻進的致勝球，他前役腳踝受傷，現已痊癒，他的發揮將直接影響戰局。

(中時電子報)