律師說法》七旬醫入花叢 「臨床」指女伴性病挨告

2018年07月02日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

一名老醫生今年1月透過婚友社介紹，與住在北部的某女交往，同月底相偕出遊，並在會館發生性行為。事畢後，老醫生認為潘女的陰道灼熱，他根據自己的執業經驗認定某女應有性病，聯繫婚友社斥責「怎麼介紹一個有性病的給我」；某女從婚友社轉告得知，相當生氣，認為老醫生惡意中傷、誹謗名譽，4月7日及14日分別寄2封存證信函，要求老醫生出面和解，否則將提告並到診所前開記者會。

醫生接到存證信函，反而狀告對方涉嫌恐嚇，板橋地檢署檢察官傳喚雙方到庭，老醫生自信滿滿陳述「依我執業40多年的經驗，陰道灼熱就是患有陰道炎」。檢方告知有無患病，應該經過醫療院所診斷，就算是患病也屬病人隱私，不得揭露，老醫生聽完後自知理虧，當庭打電話給婚友社澄清，並且同意賠3萬元與該女和解。

●●法律評析

該名七旬年紀的老醫生，依據其「臨床」上的經驗，認為婦女陰道灼熱，應為陰道炎。然而婦女是否有患陰道炎是否確有其事，此事仍為其私密之事，與公眾利益無關，依據刑法第３１０條第３項，老醫師所言仍然成立誹謗罪，可處一年以下有期徒刑、拘役，或五百元以下罰金。

婦人認為名譽受辱，要求老醫師公開道歉，否則就要到醫院召開記者會。因為婦人的人格權受老醫師踐踏，民法第１９５條有要求老醫師回復名譽之適當處分。所以婦人要求老醫師必須道歉並無不妥，自不屬於恐嚇。

而誹謗罪是告訴乃論之罪，須告訴人主動向法院檢察署直接提告，或是主動向警局報案後移轉法院檢察署，且應自得為告訴之人知悉犯人時起，於六個月內提出告訴，若雙方已經達成和解，可以撤銷告訴。

(中時電子報)