媒體問2020？ 柯文哲：不要問這 年底先過關再講

台北市長柯文哲（左3）1日出席指南宮活動，丁守中（右1)、姚文智（右2)、馬英九（右5）也都到場，外界關注彼此互動。(鄧博仁攝)

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中時電子報
丁守中（右），座位被安排在姚文智（左）旁，兩人互動熱烈。（圖／鄧博仁攝）

指南宮今（1）日舉行慶典，不少黨派政治人物出席。外界關注前總統馬英九是否會再投入2020年總統大選，馬英九表示，不答覆此問題，也不做任何評論，謝謝大家關心。而媒體也問柯文哲，「馬英九有可能選2020，你呢？」柯文哲回答：唉～不要問這個，先把今年年底過關再講！

根據中央社報導，台北市文山區指南宮今天舉行「孚佑帝君（呂洞賓）成道1138周年紀念大典」，雖然文山區藍營色彩濃厚，但不分藍綠的政治要角都出席參加。

包括馬英九、中國國民黨黨主席吳敦義、國民黨台北市長參選人丁守中、民主進步黨台北市長參選人姚文智、台北市長柯文哲、內政部長葉俊榮和行政院發言人徐國勇等都到場致意。

馬英九上台致詞時，台下許多民眾就高喊選總統，他未作回應，僅祝福指南宮長久興旺。媒體會後詢問是否考慮2020年再選總統。馬英九表示「這個問題我不答覆，謝謝大家關心」；面對媒體追問這是否代表不否認，他只說「我不做任何評論」。

這場活動同時也促成丁守中、姚文智和柯文哲首度3人同台畫面，丁姚兩人比鄰而坐、握手寒暄互動熱絡。他在活動後受訪表示，他就和姚文智閒話家常，聊聊呂仙祖！

媒體也問柯文哲，「馬英九有可能要選2020年，你呢？」柯文哲回答：唉～不要問這個，先把今年年底過關再講！

(中時電子報)

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