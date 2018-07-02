世足花絮》C羅罰球射偏 失分造型遭網友惡搞瘋傳

世足花絮》C羅罰球射偏 失分造型遭網友惡搞瘋傳。（圖/美聯社AP Photo/Themba Hadebe）

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中時電子報

2018年世界盃16強淘汰賽，葡萄牙球星C羅與阿根連巨星梅西同一天打包回家，C羅與烏拉圭的這場球賽上的動作，除了不吝出手扶持烏拉圭球星卡瓦，還有這一幕也讓球迷們津津樂道！一張C羅緊拉短褲的畫面掀起瘋傳。

綜合外媒報導，烏拉圭以2：1打敗葡萄牙，葡萄牙巨星C羅孤掌難鳴，黯然謝幕。比賽期間C羅在進行自由球時，他將褲管捲到相當高，導致短褲像內褲一樣的造型，意外引起網友爆笑，紛紛製作惡搞圖瘋傳到推特上，其中也被說神還原海綿寶寶的造型。

C羅緊拉白短褲，露出大腿肌肉也許能讓球迷們大舔好身材，但還是有許多人開玩笑表示，「C羅在罰球，不過他的短褲也太短了吧」、「看哪！C羅大腿肌肉真發達」、「如果比賽時羅納度持續這個造型，你看到最後會哭慘」，不過前足球教練邁克‧費倫（Mike Phelan）也跳出來幫C羅說話，笑稱「他比一般罰球，帶來更有活力的表演」。

(中時電子報)

文章來源：Ronaldo mocked for pulling shorts up before taking free-kick in Portugal’s defeat to Uruguay

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