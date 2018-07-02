世足人物》送散場的擁抱 普巴：梅西讓我更愛足球

2018年07月02日 01:17 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「高盧雄雞」法國隊在2018俄羅斯世界盃16強賽，以4：3踢走「藍白軍團」阿根廷隊、晉級8強，比賽結束時法國球員普巴（Paul Pogba）特地走向阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）、擁抱神情嚴肅、不發一語的梅西，受訪時普巴毫不掩飾對阿根廷當家球星的敬佩，回應：「梅西總是讓我更愛足球。」

「法國隊清楚我們對抗的可能是全世界最棒的足球員，10年來我一直看著梅西、向他學習，他總是讓我更熱愛足球。」普巴這麼說，「我們渴望和最優秀的選手過招，今天我們擊敗最強的對手，我會永遠和他這樣一位世界頂級球星同在，這是我的內心話。」

梅西曾五次奪得世界足球先生，在職業職足球聯賽也立下不少輝煌戰績，獨獨國際賽屢次受挫，距離冠軍最近的是2014年巴西世足賽、2015年美洲盃及2016年百年美洲盃，都是屈居亞軍，而今年梅西已經31歲了，一般預料這將是他個人最後一屆世足賽，儘管他還沒做決定，也說很不願意在沒有帶領國家隊拿到冠軍的表現下退休。

本屆世足賽梅西只留下一顆進球紀錄，就是「藍白軍團」為了晉級非贏不可的小組賽第三戰，而他球員生涯，還沒在世足賽淘汰賽階段進過球，他的國家隊隊友馬斯切拉諾（Javier Mascherano）和比格利亞（Lucas Biglia）都在16強賽後宣布告別國家隊，不過馬斯切拉諾呼籲梅西還不要跟進言退。

(中時電子報)