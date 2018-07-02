年改不公 曾巨威舉例：提年改的林全能領雙薪 教師卻不行！

2018年07月02日 02:27 中時電子報 高德順

軍公教年金改革7月上路，年改公平性一直備受外界批評。國民黨前不分區立委、中國科技大學商學院院長曾巨威感嘆，年改最引起反彈的，是以政治力包裹通過產生的不公平現象，最顯著的例子，是提出年金改革法案的前行政院長林全，退休後到東洋公司上班可以領月退休金、企業薪水兩份錢，反觀自己在政治大學退休後，到中國科技大學上班，7月開始卻不能再領月退休金。同樣是能力受肯定受另一個老闆雇傭，為何林全能領兩份薪水，而教師卻不行？這樣的年金改革公平嗎？

中評社報導，曾巨威表示，每個退休人員的生活計劃都事先經過規劃，以自己為例，他在政大教書28年，退休後每月可領8萬多元，加上在中國科技大學任教的薪水，這筆錢是用來養家、供孩子上學，及供給近90歲父母的龐大醫療費所用，現在月退休金沒得領，養父母親的經濟壓力突然湧現，訂出這樣制度的林全到企業賺那麼多錢沒問題，一輩子在教育界教書卻有問題！

曾巨威表示，蔡政府所謂的年金改革，完全沒有根本性地檢討制度，只是將退休軍公教所領的錢砍少一點而已，而且過程中沒有政策議題討論的空間。就像現在即將浮現的中產階級因年金減少造成消費力道緊縮的問題，也看不出政府要以何種政策回填這部分的經濟損失。未來中美貿易戰持續開打影響產業出口，加上前瞻基礎建設計劃整體執行率僅17%，無法彌補軍公教中產階級緊縮的消費力道，未來台灣經濟恐內外都冷。

(中時電子報)