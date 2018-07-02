世足》開賽雙方進球史上最快 克羅埃西亞PK勝出

2018年07月02日 05:12 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

丹麥M.約根森（左）為球隊踢進16強賽第一球。（美聯社）

2018俄羅斯世界盃足球賽16強戰，在西班牙經過PK大戰3：4不敵地主者俄羅斯之後，「童話王國」丹麥和「格子軍團」克羅埃西亞上演一場「閃電進球戰」，開賽第59秒，丹麥率先攻破球門，接著第3分37秒克羅埃西亞也進球，創下世足史上雙方都進球最快紀錄，不過下半場到延長賽兩隊攻勢減緩，雖然有攻門機會卻沒有把握，最終透過PK大戰分勝負，「格子軍團」3：2戳破「丹麥童話」、晉級8強。

兩隊開賽不到4分鐘各自火速攻進一球之後，接下來的攻勢都無功而返，隨著時間過去，球員體能下滑更加拖慢進攻節奏，以1：1進入延長賽，克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modric）在比賽第115分鐘主罰12碼卻被丹麥門將舒麥克（Kasper Schmeichel）沒收，120分鐘結束，雙方依然1：1，只能透過PK大戰一決高下。

PK大戰雙方前四名球員各進2球、也各被擋下2球，關鍵第5點，克羅埃西亞門將蘇巴希奇（Danijel Subasic）撲下丹麥N.約根森（Nicolai Jorgenson）的射門，克羅埃西亞拉基提奇（Ivan Rakitic）則突破舒麥克防守進球，結束這戲劇性的一戰。

這是兩隊國際賽第6次交手，克羅埃西亞3勝1和2負略佔上風，下一場將在8日凌晨2點和地主俄羅斯爭取4強資格。

本戰第一分鐘，丹麥克努德森（Jonas Knudsen）擲界外球，像是拋手榴彈一般把球奮力擲向球門前，亂軍之中隊友M.約根森（Mathias Jorgensen）起腳，克羅埃西亞門將蘇巴希奇稍微擋一下卻無法把球完全擋出門外，球被改變方向後彈中立柱越過球門線，丹麥只花59秒就率先進球。

M.約根森1分鐘內進球是本屆最快，而世足賽史上單場最快進球紀錄，是2002年日韓世界盃土耳其對韓國的季軍戰，土耳其蘇克爾（Hakan Sukur）開賽第11秒就進球。

不過丹麥的領先只維持3分鐘左右，比賽第4分鐘機會來到克羅埃西亞這邊，雷比奇（Ante Rebic）擺脫防守分球，分給禁區內右側衝上來的隊友拉基提奇，丹麥球員努力防守解圍，球卻被踢到曼祖基奇（Mario Mandzukic）腳下，他起腳抽射，迅速追平比數。

克羅埃西亞曼祖基奇（右）為球隊踢進追平比數的一球，和隊友興奮慶祝。（美聯社﹚

運動數據公司OPTA指出，這是世足賽史上不過是第二次出現兩支球隊在開賽4分鐘內都進球的畫面，上一次是2014年巴西世足阿根廷對奈及利亞的小組賽，當時阿根廷在2分26秒時先進球，短短80秒後、3分46秒時換奈及利亞進球，這次丹麥和克羅埃西亞的時間更快一點，各在開賽第59秒、3分37秒進球，締造雙方都進球形成1：1的最快紀錄。

丹麥在正規賽結束時1：1踢和「格子軍團」，「童話王國」已經連續19場正規賽踢完不敗，創下隊史新猷。

(中時電子報)