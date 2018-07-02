同一家所作侯、蘇民調輸贏詭異 黃暐瀚：魔鬼藏在細節裡！

2018年07月02日 03:55 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文大宿舍風暴，但「台灣世代智庫」最近所做的兩份民調卻呈現詭異狀況，民進黨參選人蘇貞昌打文大案之前，蘇贏；但打文大案之後，蘇貞昌竟從領先變成落後。資深媒體人黃暐瀚直指，魔鬼就藏在細節裡！

黃暐瀚在臉書指出，「台灣世代智庫」的創辦人是陳明文，民調執行長洪耀南是民進黨秘書長洪耀福的親弟弟。該智庫所製作的兩份民調，其中4月12日，蘇貞昌42.6%，侯友宜41.7%，蘇領先侯0.9%。結果兩個半月過去，深受文大案所苦的侯友宜，卻以41%的支持度，領先38.3%的蘇貞昌2.7%。

黃暐瀚點出，也就是說，光是「台灣世代智庫」自己跟自己比，就會發現一個很奇妙的現象。沒有文大案，蘇貞昌贏；打了文大案後，蘇貞昌反而由領先變成落後？若照此邏輯，該打電話去拜託電視台董事長「別再談文大案」的人，到底應該是侯友宜？還是蘇貞昌？

黃暐瀚強調，民調（ㄉㄧㄠˋ）希望探到的是民意，但民調（ㄊㄧㄠˊ），卻是為了特定的目的，玩弄數字遊戲。這次民進黨打文大案，侯友宜肯定有傷，但是重傷？還是輕傷？民調可以看，也該參考，但千萬不要只看一家，「無法解釋的矛盾點」，魔鬼，永遠藏在細節裡。

網友回應說：「真的，如果這個民意調查調整機構沒有注意，真的會自相矛盾，猛打文大宿舍，結果自己的前後民調反而蘇變落後，民意調查調整成這個樣子，真是夠白癡的。

但對於它們重要嗎？根本不重要，它們標準不一，早就不是一天兩天的事情了，數字對於它們來說，只是要拿來作為攻擊的談資，事實根本不重要。它們從上到下只想要個說法，就算再白癡都可以，反正說出來，它們支持者信就好。」

(中時電子報)