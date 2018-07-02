姚亦晴挑戰世足妝 展現運動元氣

姚亦晴穿著GUCCI服裝，配戴夏利豪珠寶，手持adidas世足賽系列Telstar 18比賽用球拍攝美妝時尚專題。（JOJ PHOTO攝）

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姚亦晴穿著GUCCI服裝，配戴夏利豪珠寶，手持adidas世足賽系列Telstar 18比賽用球拍攝美妝時尚專題。（JOJ PHOTO攝）
姚亦晴穿著路易威登洋裝，搭配路易威登珠寶，打造運動妝容。（JOJ PHOTO攝）
laura mercier迷戀光感炫采盤3x6g，2100元。（laura mercier提供）
laura mercier絲緞光粉底液30ml，2100元。（laura mercier提供）
laura mercier微光炫采亮澤露15ml，1300元。（laura mercier提供）
laura mercier極絲絨染霧脣筆 (撲倒激吻) 主打色，1150元。（laura mercier提供）
laura mercier夢露煙燻眼彩筆質感霧面（＃Blossom粉色繡球花）主打色，1100元。（laura mercier提供）
圖8：ReVive極緻保溼精華，1萬3800元。（ReVive提供）

能歌擅演的新生代女星姚亦晴，平時也喜歡運動，這次特別參與本報世足賽運動妝容專題，由laura mercier資深彩妝師林泉安結合趨勢妝容，為她打造時尚美妝LOOK，這次除了畫上光感妝容，也挑戰紅脣，展現美妝氣勢！

姚亦晴表示，平常會做瑜伽、跳舞，雖然沒有追世足賽，但就跟很多女生一樣，也會看帥哥，一起討論賽事，在戲劇《翻牆的記憶》演出讓她演技大耀進，她期許自己可以挑戰更多角色，在演出上有更好的成績。她也分享，她覺得妝容最重要就是眉毛，眉毛畫好自然精神就好，五官也會更立體，而保養上則注重保溼。

laura mercier資深彩妝師林泉安表示，妝容首重保溼，這次為姚亦晴打造專屬妝容，保溼約花了30分鐘，他說，保養做得好，彩妝自然就事半功倍，他說，姚亦晴天生麗質，所以特別為她設計了兩種妝感，第一種是清新妝容，特別強調水潤光感底妝，在脣色上選用不同層次的橘色調，打造漸層脣妝，而第二款則以極絲絨染霧脣筆表現紅脣妝容，搭配金屬光修容，若不敢挑戰大紅脣，他推薦可以從人人都可駕馭的番茄紅入門。

林泉安說，過往修容注重輪廓線，今年修容趨勢則強調利用金屬光澤，他使用迷戀光感炫采盤修飾輪廓，讓顴骨部位更立體，相對的在輪廓線用的修容就會少些，這種妝感也是歐美最流行的時尚妝容，很適合愛運動的新世代女孩。

（專題企劃執行吳娮翎、laura mercier資深彩妝師林泉安、髮型師Lourdes Zheng、攝影JOJ PHOTO）

(中時 )

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