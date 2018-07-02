7／2三大報頭條要聞

2018年07月02日 06:58 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●美國國務院6月30日宣布，主管亞太事務的代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）將於7月底正式退休。董雲裳不僅嫻熟兩岸事務，和台灣的關係更是深厚。美國廣播公司新聞網指出，接任人選包括國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）與太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）。

●2018年俄羅斯世足賽16強賽西班牙大戰地主俄羅斯，兩隊以「烏龍」開場，俄羅斯率先奉送西班牙1記「最老」的烏龍球，西班牙再以「烏龍手球」製造俄羅斯罰踢12碼球破網，兩隊踢進本屆第1次延賽還是不分上下，最後進入本屆第1場PK戰，俄羅斯4比3淘汰西班牙，搶進前8強。

●軍人年改新制昨日上路，國防部也在清晨宣告，已於6月30日依法完成「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」計20萬5837份，並經核校及印製作業後完成交寄；而退役袍澤接獲通知函若有疑義，應於收受函件次日起30日內，繕具訴願書經由國防部或各軍司令部，向行政院或國防部提起訴願。

●行政救濟定案，行政法院判定北區國稅局勝訴，博達科技、進巨企業分別在不同年度被追加營所稅、營業稅總額逾6億元與4億元，昨日財政部公布最新企業前20大重要欠稅案，博達從去年第12名，躍升10名來到第2名，總欠稅額達11.7億，原本在新北經營五金建材的進巨企業也以欠稅9.38億元，由去年的第19名，擠進第5名。

◎旺報

●大陸與各方共建冰上絲綢之路再下一城，日本商船三井公司所有並營運的破冰型液化天然氣（LNG）油輪，6月25日起從俄羅斯亞馬爾經由北極航線東北航道，預計7月中旬抵達上海。這是該公司油輪首次向東航行。中俄在北極圈合作開發的亞馬爾LNG工程已正式投產，有助彌補大陸LNG供應缺口，並替大陸開闢北極航道。

●則有網友說「看看國足肚上的肥肉。」無獨有偶，台灣電視節目指大陸足球員身上沒有肌肉，很像「白斬雞」，獲得不少大陸網友贊同。還有網友說，儘管兩岸尚未達成「九二共識」，但已對「白斬雞」達成「18共識」。

●區塊鏈技術近年來蓬勃發展，包括比特幣等應用逐步興起，致力於推動台灣成為亞洲區塊鏈中心的立委許毓仁，1日號召發起「兩岸區塊鏈聯盟」（Cross-Straits Blockchain Alliance, CBA），兩岸四地產官學研各界代表和團體齊聚台北，並簽署促進互動交流的宣言，以共創區塊鏈產業之興盛繁榮，許毓仁並提議於新北市設立區塊鏈產業的創新育成基地，獲得新北市長朱立倫的支持。

●包括NGO在內的公民社會，對於國家發展究竟是安定力量，還是破壞力量？香港大學政治與公共行政系副教授閻小駿認為，顏色革命未在中國發生，這是因為中國政府自六四事件後，強化國家（管治）能力建設，一方面彈性、有序地運用NGO，把社會新生力量納入政權體制內，同時也有足夠的剛性能力，阻止NGO搞破壞。

◎工商時報

●金管會主委顧立雄提出的「民民併」可望出現首例，據傳京城銀有意併購安泰銀。金融圈人士透露，京城銀與安泰銀已在兩個多月前透過財顧居中牽線安排「相親」，目前雙方已積極評估整併的可能性，倘若價格談判順利進行，京城銀有可能最快本月就進場實地查核。

●公司法修正草案本周五（6日）可望完成三讀，這部立法16年來首次大修的公司法有五大面向興利或變革，影響69萬家公司經營，不可不知。這次增訂俗稱「中石化」、「台紙」及「大同」條款，取消董事會實質審查董事候選人名單，設計過半董事或股東有自行召集董事會或股東臨時會的權利，讓公司治理更透明化。

聯電宣布併購日12吋晶圓廠及大陸子公司和艦擬於A股上市，激勵聯電美國存託憑證（ADR）上周五股價大漲2.55％，內外資一致看好併購效應及釋股潛在收益，聯電今（2）日復牌可望大漲，甚至中期股價淨值比（PB）有望向1.1～1.2倍靠攏，上看20元。

●5G的價值鏈分別在終端、網路連結、平台及應用，台灣大哥大總經理鄭俊卿認為，以電信公司的投資效益來看，電信公司未來布局5G普遍會往平台應用方向發展，從建構5G應用平台、SIM卡管理平台上面爭取5G商機。

(中時電子報)