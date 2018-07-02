Music動起來 一校一樂團！北市音樂教育再升級

2018年07月02日 07:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

學音樂的孩子不會變壞！從生活中學藝術更能啟發孩子的創造力與想像力！讓孩子們藉由課堂中的學習，共同創作一齣屬於自己的音樂劇。

台北市立交響樂團於6月30日、7月1日於水源劇場舉行二場「校園音樂推專案」之成果發表會，台北市政府副秘書長陳志銘特別現身為參與演出的學童加油打氣，並且擔任壓軸曲目《四季紅》之指揮，帶領全體學童一起演出，博得滿堂采！

北市交一直以來致力於音樂演奏與教育的推廣，在教育局之協助下，於105學年度起辦理「國小學童音樂劇」及「樂器學習圓夢計畫」，由北市提供樂器、師資、教材費用等，將多元化之音樂課程帶入校園，獲得學生、家長及學校等各方良好反應，並於106、107學年度接續辦理。

「國小學童音樂劇」期望藉由音樂藝術的內化，激發學生的人文素養與美學感知能力，最終強化對於團體中其他同儕的關懷，以及自身對於生活環境的美感追求，讓孩子們藉由課堂中的學習，共同創作一齣屬於自己的音樂劇。

「樂器學習圓夢計畫」除了推動音樂融入生活、全民終身藝術學習，透過學習團體合奏可以強化學生的藝術素養、團體紀律、自我要求及專注力等優點；故而北市交自107學年度將此二計畫擴大辦理，藉由專業經驗及資源，期待在台北市內達到「一校一樂團，音樂終身伴」的目標。

(中時電子報)

小學童音樂劇計畫_麗山國小《真正的寶藏》。（TSO提供）