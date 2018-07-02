教育部為「拔管」槓上金管會 雙方喬不攏

2018年07月02日 08:03 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部以管中閔兼職獨董為由退回管中閔台大校長聘任案，對此金管會配合教育部，要求公司在提名教授擔任獨董時，就必須拿到學校明文同意函，據媒體報導，兩大部會在上周就開了協調會，雙方為了「產學合作契約」意見分歧，教育部認為「拿提名同意函時，就得承諾要簽」，而金管會態度保留，雙方為此槓上。

據蘋果報導，這場會議是由金管會主委顧立雄親自主持，會議中教育部強硬要求「題名同意函、簽產學合作契約」兩者必須綁在一起，而金管會則是認為這樣會有兩大隱憂，實務上恐難以執行，雙方為此喬不攏。

金管會認為隱憂其一，若公司有經營權之爭時，市場派提名的教授讀懂，該如何代表公司學校簽產學契約？恐怕在提名階段就有問題。其二，金管會認為，「產學合作契約」有利益衝突之虞，恐怕已不符獨董「獨立性」要求，建議不要簽。

「產學合作契約」，就是聘任獨董的企業，需每年給學校「回饋金」，少則30萬、多則100萬元，光一份產學合作契約，初估企業每年回饋給各大專院校，至少1億元起跳，而校方幾乎是無償取得這份資源。

不過教育部的態度相當強硬，認為「產學合作一定要簽」，主因是教授是利用學校資源而出任獨董「當然企業要回饋給學校」，但就已目前實際運作上來說，教授的獨董酬金，多但是先給學校，學校在給教授。

而教育部先前已管中閔獨董身分「拔管」，主因是教育部認定，管中閔是先出任台哥大獨董，在由台大出同意函，是未經核准就兼職，但就以往慣例，教育部此次的說法已打破過去「先出任獨董，在追溯同意」的慣例。教育部認為，依「教育人員任用條例」規定，管中閔出任獨董，台哥大得先取得台大正式同意函，還得簽產學合作契約，而非僅是校長「口頭同意」的內部簽辦文件。

金管會，在立委要求下，顧立雄5月在財委會上允諾，將請證交所清查此現象（先出任獨董、再追溯同意），並在一個月內和教育部研議修改相關法規，杜絕爭議。金管會和教育部在上周二（26日）開了一場協調會，會中由顧立雄親自主持，但教育部卻只派了一個副處長來。

其中教育部認為，公司提名教授時，就須取得學校正式同意函，且還需「承諾」和學校簽產學合作契約，變成是提名同意函與承諾書一起，另外，產學合作契約，一定要簽，且限公司和學校簽。

因此金管會提出，若一定得簽回饋契約，可否改由學校和教授簽，不要涉及公司，但都被教育部駁回。而教育部人事處回應，國立大學教師兼任營利事業獨立董事程序，應依《公立各級學校專任教師兼職處理原則》規定，國立大學教師到與學校建立產學合作關係的營利事業兼職，應事先書面報經學校核准。另外，教育部認為國立大學教師至營利事業機構兼任獨立董事，學校應先取得營利事業機構簽訂產學合作的書面承諾，但本案還要和金管會進一步研商。

(中時電子報)