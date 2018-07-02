賴揆FB談能源政策…留言都在吐槽 游淑慧：重新思考吧

2018年07月02日 08:04 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

風，變了！核四合適？夏季用電高峰再次引發缺電疑慮，行政院長賴清德昨晚在臉書發千字文談能源議題，指馬前總統宣布核一、核二、核三不延役，「非核家園」是跨越政黨的的共同政策。國民黨台北市議員參選人游淑慧點出奇怪之處：這次賴清德的臉書留言竟然是滿滿的「吐槽」，反核聲音卻悄然無聲。

賴清德昨天深夜在臉書貼文，強調推動非核家園是一個穩健漸進的歷程。2011年日本福島核災後，前總統馬英九就宣布，確認核一、核二、核三不延役；2013年時，立法院朝野協商取得共識，核四不再增加預算也不放燃料棒；2014年4月，前行政院長江宜樺更宣布，核四安檢後封存。可見這是跨越不同政黨執政，所共同形成的決策。

貼文一出，網友紛紛留言表示不滿：「2025非核家園」是一個由錯誤資訊堆疊起來的幻想國度；你們老抓著馬英九說核一二三不延役，怎麼都不說他的前提呢？2016核四要商轉！要商轉！要商轉！「天天鞭屍馬英九，那選你們上臺幹嘛，找藉口誰都會，下次選頭豬好了」。

游淑慧一早也在臉書貼文表示，「非核家園」是20年來民進黨獲得政權的主要神主牌，可是為了這一面神主牌，台灣已經獻上了數以千億的經濟代價，作為「祭品」，尤其最近一年，台灣民眾才開始真正面對「非核家園」所帶來的後果，包括去年815全台大停電、今年入夏來跳電不斷以及缺電陰影持續籠罩。這更讓台灣民眾也開始思考：要不要跟民進黨「共同承擔」？

游淑慧強調，非核家園的背後真的是美麗的環境政策嗎？「我看到的是更多的『能源暴利大餅』、造就了一批新能源財團。」為了取代核能，政府不斷鼓勵新的能源開發，用的手法就是「補貼收購發電」與「補助開發新電」；這兩樣政策讓台電產生鉅額虧損，而政府的公務預算也大量流向企業財團，最後對於能源缺口的幫助，卻微乎其微。

她也說，非核家園的政策不是不對，錯的是「躁進」、錯的是用意識形態來處理能源政策。非核家園政策必需在「不限電」、「維持合理電價」及「減碳」的三大原則下推動；或許過程較為緩慢，但台灣要的是經濟動力及生活與環境品質，而這些都需要穩定的供電。所以讓我們重新思考和選擇吧，核四是否是合適的！

(中時電子報)