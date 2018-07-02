民進黨怎會崩盤至此？網友直指罪魁禍首是…

最關鍵錯誤是總統蔡英文出了一招台灣價值，反被獨派拿來大作文章，而小英和民進黨現在都收拾不了自己丟出的爛攤子，更無法切割這些獨派，只能一路向下崩毀，目前還看不到谷底。（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨執政兩年多來爭議不斷，不管是拔管案、年改衝突、吳音寧風波上，都造成人民強大的不滿。而《美麗島電子報》所做出的民調也顯示人民對民進黨的反感度高達53.8％，現在連對國民黨的好感度都高於民進黨！有網友不勝唏噓，民進黨取得大好江山，怎會一夕間崩盤至此？網友直指民進黨被「急獨派團體綁架」是主因。

S網友於批踢踢發文指出，「現在急獨派在社會的觀感日益惡化 已明顯拖累民進黨的選情，民進黨現在最佳止血方式就是切割急獨派，然而為時已晚，因為一堆黨內黨員和金主都加入『喜樂島聯盟』，等於民進黨承認喜樂島是其『分支』了。結果是現在所有急獨派的造假、丟鞋、荒唐言論和行徑都會由民進黨承擔。總統蔡英文民調谷底不說，連賴清德信任度和支持度都受影響下滑，這就是最好證據。當然更不用說政黨好感度了，民進黨最近還低過國民黨，和4年前天差地遠。喜樂島的算盤很簡單，想弄垮維持現狀派，再借民進黨的殼上位掌權」。

「喜樂島聯盟能不能達成目標還不清楚，不過目前來看民進黨已被喜樂島帶衰又切割不了。最關鍵錯誤是小英出了一招台灣價值，反而被獨派拿來大作文章，而小英和民進黨現在都收拾不了自己丟出的爛攤子，更無法切割這些獨派，只能一路向下崩毀，目前還看不到谷底。四年大好江山，卻因派系內鬥和決策錯誤，轉眼已到瓦解前夕。真是不禁為DPP掬一把淚」！

有網友好奇喜樂島的背後到底是誰，為何民進黨需要如此唯命是從？w網友表示，「喜樂島聯盟」是由民視董事長郭倍宏結合兩位前總統李登輝、陳水扁和本土獨派人士的勢力所籌組，而相關籌備工作由「政經看民視」政論節目的主持人彭文正操盤。

網友對此譏諷，這群人「才不是真的想獨立，因為有電視台可以掌話語權！老實說這些獨派根本就沒啥用，又沒在政壇上呼風喚雨的實力，只不過是因為媒體讓他們操作。彭遲早會被反噬！民進黨會這樣聽話，一是因為怕民視，二是因為獨派出錢出力不少」！

更有網友留言，「喜樂島現在戰略很成功阿XD，拉蔡本來就是他們目標之一」、「其實他們不是笨蛋，目的就是要搞垮民進黨選舉，年底逼宮讓自己人上去，2020輸掉又如何，走小英路線，搶到位置喊要承擔，然後等2024自己人當到總統」、「只好用選票送這些人上山頭了」！

(中時電子報)

賴清德有信心不缺電 朱學恒：神功護體！

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

賴揆FB談能源政策…留言都在吐槽 … 危勞認定新制上路！台大護士可望…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。