巴比侖不襲台仍受影響 吳德榮：當心「劇烈天氣」

2018年07月02日 08:17 中時電子報 簡怡欣

第7號颱風巴比侖未來將趨向韓國、日本一帶前進，對台灣無直接影響，但氣象專家提醒，近日太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來水氣，各地有局部陣雨或雷雨發生的機率，尤其在西半部，對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」。

輕颱巴比侖將朝日、韓方向前進，氣象達人彭啟明指出，巴比侖明（3）天清晨接近日韓，和過去兩天預測往韓國相比，明顯向東修正，可能日本韓國間通過，然後進入日本海，由於颱風接續著大範圍的水氣，後續對日本九州四國到南韓間的影響可能會有幾天時間，天氣略不穩定。

雖然巴比倫不襲台，但氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，根據最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今（2）、明兩天太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來的水氣，大氣不穩定，台灣午後對流強度強、局部雷陣雨影響範圍大。

他指出，除了大台北平地的機率略低一些，各地在其他時間要當心局部陣雨或雷雨發生，尤其是西半部地區，對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」，像是雷擊、強風、瞬間大雨。

中央氣象局預報顯示，今晨針對西半部苗栗以南到屏東等10縣市發布豪大雨天氣警特報，下午以後雨勢雖然有機會稍緩，但仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率還是偏高。

另彭啟明表示，巴比倫走後，最關鍵的還是太平洋高壓。過去幾天太平洋高壓有明顯東退，讓西南風有明顯發展的空間，加上巴比侖颱風，未來還沒有明顯重新西深的態勢；但菲律賓東方海面，由於高壓北退，讓這區域有些擾動發展機會，這周可能有成長空間的機會，有待過幾天再來觀察，距離台灣還有兩千公里以上。

(中時電子報)