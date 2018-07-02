巴比侖不襲台仍受影響 吳德榮：當心「劇烈天氣」

輕颱巴比倫不襲台，但各地仍有局部陣雨或雷雨發生的機率，尤其在西半部，對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報

第7號颱風巴比侖未來將趨向韓國、日本一帶前進，對台灣無直接影響，但氣象專家提醒，近日太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來水氣，各地有局部陣雨或雷雨發生的機率，尤其在西半部，對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」。

輕颱巴比侖將朝日、韓方向前進，氣象達人彭啟明指出，巴比侖明（3）天清晨接近日韓，和過去兩天預測往韓國相比，明顯向東修正，可能日本韓國間通過，然後進入日本海，由於颱風接續著大範圍的水氣，後續對日本九州四國到南韓間的影響可能會有幾天時間，天氣略不穩定。

雖然巴比倫不襲台，但氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中表示，根據最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今（2）、明兩天太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來的水氣，大氣不穩定，台灣午後對流強度強、局部雷陣雨影響範圍大。

他指出，除了大台北平地的機率略低一些，各地在其他時間要當心局部陣雨或雷雨發生，尤其是西半部地區，對流降水常伴隨局部性的「劇烈天氣」，像是雷擊、強風、瞬間大雨。

中央氣象局預報顯示，今晨針對西半部苗栗以南到屏東等10縣市發布豪大雨天氣警特報，下午以後雨勢雖然有機會稍緩，但仍有短暫陣雨或雷雨，降雨機率還是偏高。

另彭啟明表示，巴比倫走後，最關鍵的還是太平洋高壓。過去幾天太平洋高壓有明顯東退，讓西南風有明顯發展的空間，加上巴比侖颱風，未來還沒有明顯重新西深的態勢；但菲律賓東方海面，由於高壓北退，讓這區域有些擾動發展機會，這周可能有成長空間的機會，有待過幾天再來觀察，距離台灣還有兩千公里以上。

(中時電子報)

教育部為「拔管」槓上金管會 雙… 綠茶比較容易刮胃？睡不著？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。