綠茶比較容易刮胃？睡不著？

綠茶比較容易刮胃？睡不著？圖：康健雜誌

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刮胃跟睡不著，大概是飲茶族最常抱怨的兩件事。

有時，喝完茶會出現胃悶、胃酸逆流，甚至腹脹、腹瀉等症狀，很多人以為是茶裡的單寧酸作祟，但其實元凶來自兒茶素跟咖啡因。

跟咖啡一樣，咖啡因會引起胃酸分泌，誘發不適症狀，甚至刺激食道下端原本該緊閉的括約肌，使它變鬆弛，導致胃酸逆流。

但茶的咖啡因沒有咖啡來得多，最主要造成腸胃不適的成分還是茶裡的兒茶素。

許偉庭解釋，茶多酚會跟部分體內蛋白質結合，形成沉澱物質，附著在黏膜表面，產生黏膜不適感。茶單寧是茶多酚的一類，但還是兒茶素佔比最多，約佔多酚總類70～80％。

所以，未發酵的綠茶，或過度輕發酵的烏龍茶茶多酚類物質含量都偏高，對有些較敏感的飲茶族，便易引發腸胃不適。

而完全發酵的紅茶，或重發酵的烏龍茶如傳統鐵觀音、東方美人、紅烏龍等，茶葉經過氧化作用，茶多酚含量減少，對胃部刺激也相對較小。

很多人或許聽過，喝普洱茶有養胃的效果。其實，普洱茶分為生茶、熟茶，兩種性質截然不同。剛製好的普洱生茶性涼、兒茶素含量高，對胃的刺激性也高；但經過存放、跟氧氣接觸後，透過後發酵過程將部分茶多酚氧化掉而製成的普洱熟茶性溫、兒茶素含量稍減，也能削減對腸胃的刺激。

中醫師楊世敏從中醫觀點進一步詮釋，茶本身屬涼性食物，經過發酵、焙火的過程能稍微減低茶的寒涼性，因此，脾胃虛寒的人，如舌暗、舌苔厚但滑潤、大便不易成形等，就不宜喝寒性較明顯的綠茶、烏龍茶，容易強化腸胃道不適症狀，建議可選擇紅茶、普洱茶。還有一個方法就是不要空腹喝茶。但營養師趙強提醒，飯後馬上喝會導致蛋白質、鐵質的吸收下降，特別是有缺鐵性貧血的人，最好餐後2小時再喝會比較好。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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