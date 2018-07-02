暑假拚「食」力 百貨賣場新品牌崛起

2018年07月02日 08:26 中時 馮惠宜

「麻膳堂」自創的麻醬水餃更因口味特殊，是該店的熱銷商品。(馮惠宜攝)

七、八月放暑假，台灣觀光市場一片哀嚎下，零售消費市場也看淡？中台灣百貨賣場在秀泰生活文心館展開試營運後也掀起餐飲洗牌戰，汰弱擇強，要靠美食帶動百貨服飾買氣。

大魯閣新時代購物中心引進台北排隊名店「麻膳堂」：其麻辣牛肉麵湯頭以數十種中藥材及辛香料熬煮而成，麻辣爽度十足。（馮惠宜攝）

位於台中捷運綠線豐樂公園站秀泰文心館6月22日展開試營運，搭配16間影廳，知名品牌：MAiSEN邁泉豬排、宮武讚歧烏龍麵、涓豆腐、一膳食堂、開飯等美食品牌紛紛進駐，也陸續展開試營運。

慶開幕，業者推出嚐鮮價促銷如：MAiSEN邁泉豬排限期推出憑當日入場前電影票，腰內豬排三明治（3入）一盒只要89元。宮武讚歧烏龍麵到7月22日止祭出招牌小碗「鯷魚高湯烏龍麵」銅板價55元的優惠。

祥富水產沙茶火鍋超市則是從高雄北上，菜盤、肉類如超市般展開，火鍋超市的陳列方式讓消費者有在超市選購自己煮火鍋的樂趣。（馮惠宜攝）

日式茶房甘味始祖麻布茶房，重返台中市場選擇進駐廣三SOGO百貨15樓，6月29日開幕。（馮惠宜攝）

面對有新賣場開幕，大魯閣新時代購物中心，美食街在歷經1年籌劃、2個月的改裝後，終於完成改裝；此次囊括大阪王將、ita義塔、爭鮮迴轉壽司、麻膳堂、樹太老咖哩咖哩、滿滿初牛、麵屋虎徹、霜府手作、翰林茶館等多家知名人氣美食進駐。慶祝美食街全新開幕，眾多店家更推出了買一送一或賞味價50元優惠。

位於一中商圈的中友百貨美食街也有新的生力軍加入，一是日本新潟地區獨有的豬排飯「千錘新潟醬豬排」，特色是掌心般大小的薄片豬肉炸至金黃酥脆後淋上滿滿獨門醬汁，以口口濃郁醬香著稱。另一家祥富水產沙茶火鍋超市則是從高雄北上，一個人30元的鍋底，菜盤、肉類如超市般展開，交由客人自選自煮，新鮮的用餐方式開幕已來排隊人潮不斷。

廣三SOGO增加餐飲面積，日式茶房甘味始祖麻布茶房重返台中落腳在廣三15樓，開幕經典料理打出5折到8折的優惠。另，8月份還將引進頂圓燒鵝茶餐廳、意思泰泰式料理、JAPOLI義大利餐酒館等三家主題餐廳。

(中時 )