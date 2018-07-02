NBA》震撼消息！詹姆斯4年1.54億美元跳槽湖人

詹姆斯將以4年1.54億美元合約加盟湖人。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯再次離開克里夫蘭了！如同先前預估，剛回洛杉磯的詹皇，2日遭《ESPN》資深記者沃納洛斯基爆料，將跟湖人簽下4年1.54億美元合約，確定再次離開騎士，「決定3.0版」的結果，將讓湖人在下季躍居西區強豪之一。

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隨後各家美媒陸續爆料，詹姆斯與湖人的這份合約第4年是球員選項，4年的薪資分別是3565萬、3743萬、3921萬與4100萬美元，同時這份合約當中，並不包含交易否決權，代表只要湖人願意，仍可把詹皇擺上交易檯面。

以2003年選秀狀元身分加入騎士的詹姆斯，生涯拿過3次總冠軍、3次總冠軍賽MVP、4次年度MVP、12次入選全明星賽，他曾在2010年夏天跳槽熱火，且幫熱火搶下兩次總冠軍後，2014年決定再次重返家鄉球隊騎士效力。

詹姆斯更在2016年總冠軍賽帶領騎士，不可思議從1勝3敗劣勢，逆轉擊敗勇士取得騎士隊史首冠，可惜隨後兩個球季，騎士都在總冠軍賽不敵勇士，也讓詹皇再次萌生離去念頭，如今確定加盟湖人，也是他生涯首次在西區球隊打球。

沃神不僅第一時間爆出詹姆斯選擇跟湖人達成口頭協議的猛料，隨後也表示，儘管馬刺跟其他球隊談判交易里歐納德的狀態並未有所突破，可是里歐納德仍然堅持跳槽湖人，看來他確實很想快點趕赴湖人，跟詹皇一起同隊爭冠。

(中時電子報)

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