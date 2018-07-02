被誆入植物園救人 高中生遭「色」計失身

高中男被誆進植物園救人，中了中年男子的「色」計遭性侵。 (中時資料照)

友善列印
中時電子報

1名高中男生晚自習後，深夜10時許在北市植物園附近等公車，遇卓姓中年男子搭訕誆稱「植物園裡有老婦受傷」，請他協助，入園後男學生沒找到老婦，後因天色已晚，隔天又要早起，便接受卓男建議到其家中過夜，兩人還在卓男住處一同看A片，並吞了2顆藥助興，不料在昏沈無力下，慘遭卓男性侵。

這名男同學是在2013年12月24日耶誕夜遭「色」計性侵，他案發後告訴法官，卓男當時給他喝了「有點苦、有點混濁」的檸檬水，又要他吞下2顆白白的藥，說可以增加性慾，因為會叫應召女來家裡同樂，卓男還用筆記刑電腦放A片給他看，又叫他脫褲子一起自慰，不久就頭暈，昏睡前只記得卓男用下體頂他的肛門，隔天早上醒來進了教室步伐不穩、意識不清、老師查覺不對勁通知家長帶回休息，男同學才吐露實情，家長氣得報警。

卓男到案後辯稱，他沒有對男學生口交或性侵，是男學生問他有沒有助興的藥，他才拿出自己平常吃的抗憂鬱藥物。但法官調查認定，男學生體內雖驗出安眠藥成分，但在卓男住處只查扣到抗憂鬱的藥，沒有發現安眠藥，因此無法證明卓男拿安眠藥給男高生吃，但男學生肛門確實有撕裂傷，對他肛交，遂對卓男依乘機性交罪判刑3年2月。可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

人妻與小王「全裸躺床」被抓包 … 170萬到手男友就到處偷吃 醫師娘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。