被誆入植物園救人 高中生遭「色」計失身

2018年07月02日 08:44 中時電子報 張國欽

1名高中男生晚自習後，深夜10時許在北市植物園附近等公車，遇卓姓中年男子搭訕誆稱「植物園裡有老婦受傷」，請他協助，入園後男學生沒找到老婦，後因天色已晚，隔天又要早起，便接受卓男建議到其家中過夜，兩人還在卓男住處一同看A片，並吞了2顆藥助興，不料在昏沈無力下，慘遭卓男性侵。

這名男同學是在2013年12月24日耶誕夜遭「色」計性侵，他案發後告訴法官，卓男當時給他喝了「有點苦、有點混濁」的檸檬水，又要他吞下2顆白白的藥，說可以增加性慾，因為會叫應召女來家裡同樂，卓男還用筆記刑電腦放A片給他看，又叫他脫褲子一起自慰，不久就頭暈，昏睡前只記得卓男用下體頂他的肛門，隔天早上醒來進了教室步伐不穩、意識不清、老師查覺不對勁通知家長帶回休息，男同學才吐露實情，家長氣得報警。

卓男到案後辯稱，他沒有對男學生口交或性侵，是男學生問他有沒有助興的藥，他才拿出自己平常吃的抗憂鬱藥物。但法官調查認定，男學生體內雖驗出安眠藥成分，但在卓男住處只查扣到抗憂鬱的藥，沒有發現安眠藥，因此無法證明卓男拿安眠藥給男高生吃，但男學生肛門確實有撕裂傷，對他肛交，遂對卓男依乘機性交罪判刑3年2月。可上訴。

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(中時電子報)