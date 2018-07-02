170萬到手男友就到處偷吃 醫師娘夢碎展開復仇

2018年07月02日 09:04 中時電子報 呂承哲

一名許姓女子借給陳姓醫師男友170萬元籌開診所，一圓自己的醫師娘美夢，事後，陳男竟連續劈腿兩名女子，許女心生不滿展開報復，將陳男的抵押支票發票日期塗改，拿去銀行兌現，結果陳男存款不足，遭到退票，許女被檢方依變造有價證券罪嫌起訴。

檢方調查，陳男想籌開診所，向許女借款170萬元，約定去年清償借款，許女借款170萬元，陳男在2016年7月間，簽發支票給許女收執，供以擔保。不過，許女很快發現陳男劈腿其他兩名女子，其中ㄧ名還欺負過她。許女展開報復，塗改抵押支票發票日期，並拿去銀行兌現，結果陳男存款不足，導致支票被退票，這部分許女被檢方依變造有價證券罪嫌起訴。

然而，許女心中的怨氣未消，2016年12月間，在陳男診所的臉書帳號發表言論，指稱「這是一間充滿謊言的診所」，供不特定人士點閱瀏覽，陳男控告她公然侮辱、加重誹謗等罪。許女供稱，陳男原本保證不會有小三出現，怎料竟出現「小三」、「小四」，還遭到其中ㄧ名女子毆打，因此認定遭到陳男詐騙，並在案發期間，得知診所管制藥品遭竊，陳男與助理「小四」說詞反覆，才會留言批評，認為自己所說有憑有據。

據《自由》報導，檢方調查，許女與陳男的確有情感、金錢糾紛，且證明許女所言不虛，針對可受公評之事之事發表評論，並未違反「實質惡意原則」、「合理評論原則」，許女此部分不起訴。

(中時電子報)