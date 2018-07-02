陸船越界金門電魚 海巡逮2艘5人

2018年07月02日 09:10 中時 李金生

大陸漁船利用船上引擎發電機、電線等機具進行電魚。（海巡署第12巡指部提供）

海巡署第12巡防區指揮部派遣船艇圍捕，已在翟山海域查獲2艘5人。（海巡署第12巡指部提供）

金門海域連日來海象良好，引來大陸漁船越界捕撈，甚至還違法電魚，海巡署第12巡防區指揮部派遣船艇圍捕，已在翟山海域查獲2艘5人，均依違反漁業法罪嫌移送金門地檢署偵辦。

海巡指揮部強調，電魚嚴重戕害海洋生態，10餘年前金門海域即曾電到「沒種」，包括野生黃魚、鱸魚、蝦子和多種鯛科魚類都幾乎絕跡或難得一見，因此連對岸漁政單位也嚴禁電魚，違者即予重罰，未來將持續加強取締，逮到就從重論處，最高可判處徒刑和沒入船隻。

海巡署第12巡防區指揮部於6月30日16時35分，經雷達監控發現在金門翟山海域有數艘大陸漁船越界作業，即派遣線上巡防艇PP-3556艇前往執行登檢及驅離任務，發現「浦前江0089」漁船利用船上引擎發電機、電線等機具進行電魚，當場查扣漁船、漁獲約10公斤及電器設備1套，並將船上3名船員帶返隊部偵辦。

昨天上午10時許，線上巡防艇PP-2023又於金門翟山海域查獲1艘大陸籍「浦佛先0165」漁船違法電魚，再當場查扣電魚機具、漁獲約10公斤及2名大陸船員。2案均依違反漁業法罪嫌移送法辦。

海巡指揮部表示，該署將持續加強非法毒、電、炸魚的取締及越界漁船驅離工作，嚇阻大陸漁民破壞海洋生態行為，鄉親若在海上發現任何違法情事，可撥打118免費服務專線，海巡署將於第一時間派遣人、艇趕往處理，全力維護海域治安和保障漁民權益。

(中時 )