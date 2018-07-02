世足》死撐加上好運 俄門將成民族英雄

2018年07月02日 09:18 中時電子報 盧品青

俄羅斯門將阿金費夫在PK戰擋下西班牙2球。(美聯社)

俄羅斯在16強賽爆冷以PK戰擊敗西班牙，頭號功臣當然就是門將阿金費夫(Igor Akinfeev)。阿金費夫十分英勇，在決生死的PK戰擋下兩球，讓俄羅斯取得8強門票，成為民族英雄。

阿金費夫說：「這真的是運氣好而已，勝利不是屬於我一個人的，是全體球員。我們自知打不倒西班牙，所以在下半場和延長賽全力固守，就是要賭PK。感謝上帝，最後我們成功了。」除了現場78000名球迷，莫斯科街頭賽後簡直陷入瘋狂。

PK戰由西班牙先攻，「小白」伊涅斯塔(Andres Iniesta)很輕鬆就踢進第一球。後來俄羅斯連續4球都踢進，落後1球的西班牙輪到阿斯帕斯(Iago Aspas)操刀，他雖然騙開門將阿金費夫，沒想到阿金費夫的腳幸運擋開了球，比賽就此結束。

PK戰確實是運氣成分居多，不過俄羅斯也是憑實力撐過延長賽，才能獲得這樣的機會。酸葡萄的美國質疑俄羅斯球員可能使用禁藥，英國媒體則稱讚「俄羅斯戰術運用成功，將比賽拖進PK戰決勝是十分明智的策略。」

俄羅斯開賽的烏龍球雖然不在計畫中，但卻讓領先的西班牙踢得較為保守，為俄羅斯創造了正規賽平手的契機。俄羅斯8強戰的對手是克羅埃西亞，巧合的是克羅埃西亞亦是以PK擊敗丹麥，俄羅斯同樣的戰術還能再用一次嗎？

(中時電子報)