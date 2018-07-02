趕搭世足熱 阿扁籲小英爭取世足在台灣辦

2018年07月02日 09:24 中時 林宏聰

世界盃足球賽進入16強淘汰賽，熱潮持續加溫，保外就醫的前總統陳水扁2日上午發布最新「新勇哥物語」，強調連人口不到台灣1/10的小國卡達都能舉辦2022年世足賽，台灣為何不能？他認為體育外交可彌補台灣國際處境艱困，呼籲小英政府提出申辦FIFA世界盃足球賽長遠計畫。

阿扁藉虛擬角色勇哥、勇弟一搭一唱對話，表示申辦2022年世足主辦權的國家包括美國、韓國、日本、澳大利亞、卡達，結果卡達雀屏中選，成為繼日韓之後，第3個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，「這令我想到，面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10的中東小國卡達都可以申辦世界盃足球賽，台灣也能嗎？！」

阿扁特別提起，他總統任內非常重視台灣參與國際體育賽事，2006年7月6日總統府《阿扁總統電子報》更提議由政府出資200萬美金，送20位小朋友到巴西足球學校訓練10年，並訂下目標2018年台灣要打進全球32強，揚威於世界盃，而今年已是2018年。

他說，台灣國際外交處境艱難，體育外交多少可彌補不足，像是2009年高雄世運，就是他任內極力爭取到的，2009年台北聽障奧林匹克運動會他也出力甚多。

儘管阿扁表示，運動是最不政治的，但他也提及，高雄世運獲得好評，讓菊姐聲望推上從政生涯最高峰，柯文哲民調高也與世大運成功有關，他進一步呼籲蔡政府，提出申辦FIFA世界盃足球賽的長遠計畫。

新勇哥物語第154集全文如下：

卡達能，台灣也能申辦FIFA世界盃足球賽?

勇弟：2018年第21屆國際足總世界盃的賽事，於2018年6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，共進行64場對戰。2018年世界盃正式申辦國家包括英格蘭、俄羅斯、比利時與荷蘭（聯合申辦）及西班牙與葡萄牙（聯合申辦）。原本墨西哥與印尼亦有意申辦，惟墨西哥其後撤銷申請，印尼則被國際足總評定不符合資格而遭拒絕申請。經過正式投票後，國際足總宣布俄羅斯成為2018年世界盃主辦國。

根據國際足總禁止同一洲連續主辦兩屆世界盃的規則，因此2022年世界盃不可能由歐洲國家申辦。

申辦2022年賽事主辦權的國家包括美國、韓國、日本、澳大利亞及卡達。國際足聯最終選出卡達為2022年世界盃足球賽主辦國。成為繼日本和韓國後，第三個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，也是首個主辦的西亞國家，同時亦是首個國家足球隊未曾參與世界盃決賽周的主辦國。

2026年第23屆國際足總世界盃，由加拿大、墨西哥和美國聯合舉辦，是世界盃史上首次由三個國家聯合舉辦同一屆賽事。本屆加拿大是首次承辦，美國是第二次承辦，墨西哥則是第三次承辦。墨西哥亦是主辦過最多次世界盃的國家。

這讓我想到，面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10的中東小國卡達都可以申辦世界盃足球賽，台灣也能嗎？！

勇哥：阿扁在2006.7.6 總統府《阿扁總統電子報》提議，由政府出資200萬美金送20位小朋友到巴西足球學校訓練10年，並訂下2018年台灣打進全球32強的目標。

阿扁指出，由政府選拔20位、年齡不超過10歲、體能優異的小朋友，提供每人每年1萬美金的公費，送到巴西最好的足球學校訓練10年，全部經費不超過200萬美金，畢業後並幫助爭取到世界第一流的職業球隊踢球，目標訂在2018年台灣要打進全球32強，揚威於世界盃。剛好就在今年。

勇弟：阿扁總統任內非常重視台灣參與國際體育賽事。2009年高雄世運，就是阿扁總統任內極力爭取到的。並以代言人身分力挺到底，宣示高雄世運不是地方小事，而是台灣國家大事。2009年台北聽障奧林匹克運動會（聽奧），阿扁也出力甚多，紀政姐還寫信到土城感謝阿扁。阿扁始終認為運動是最不政治的。台灣正式外交處境艱困，體育外交多少可以彌補不足！

勇哥：阿扁總統任內，台灣於2004年的奧林匹克運動會第一次有機會打破「零金」，勇奪二面金牌。當年殘奧在雅典，我國選手表現更亮眼，可喜可賀！

勇弟：2006年阿扁在總統府對甫當選的高雄市長菊姐說，辦好高雄世運，是連任的最大保證。果不其然，高雄世運大成功，菊姐的聲望也推上從政生涯的最高峰！

勇哥：同樣的話，阿扁也跟柯文哲市長說了。辦好台北世大運，是連任成功的一半！柯文哲民調居高不下與世大運經辦成功不無關係。接下來只盼蔡政府能提出申辦FIFA世界盃足球賽的長遠計畫，則台灣是幸！

(中時 )