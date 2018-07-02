指葉青林花蓮震災報導造成兩岸誤解　 陳明通：冷卻情緒後可再申請

2018年07月02日 09:48 旺報 陳君碩

大陸東南衛視資深記者申請駐台遭拒，陸委會主委陳明通2日表示，兩岸媒體往來是為了增進彼此了解，該名記者在報導方面與原來政策目標有距離且引發爭議，不讓他來台是為了避免情緒激盪，「暫時讓他冷卻下來」，等一段時間冷卻後可再申請，也會再來考量。

針對陸媒記者來台被拒，陳明通2日在立法院接受媒體聯受訪表示，兩岸的媒體往來，我方政策很清楚，是為了增進彼此的了解，兩岸總是要走向善意的和解；他說，這位記者在我上任之前，在花蓮地震報導方面跟我們原來的政策目標有一定距離，而且引起很多爭議，「所以只是暫時讓他冷卻下來，擺一段時間，因為這個情緒相互激盪總是不好」，陳明通指出，等冷卻下來，再來申請再來考量。

媒體質疑陸委會此舉反而是激化情緒，陳明通說，情緒總是要有機會緩和下來，也呼籲他冷靜下來，「地震是很悲哀的事情，大家心裡都有同樣感受，這時候應該要更公平去報導，不需要引發一些不必要的爭議，尤其在情緒上的後續發展」，他強調，從政策本意，還是希望兩岸增進彼此交流了解。

今年2月花蓮地震時，東南衛視駐台記者葉青林曾在臉書上揭露日本救援隊動口不動手的一幕，引起輿論關注及爭議，被批評後，他po上現場影片證明所言屬實，不過陸委會發言人邱垂正日前表示，2月花蓮強震期間，陸委會曾與葉青林說明情況，但葉青林仍在臉書刻意渲染，將日本救援隊能來，而大陸救援隊卻不能來，連結在一起，試圖製造兩岸衝突對立，散播不實言論，造成兩岸人民誤解，因此「不歡迎造成兩岸衝突的個別陸媒記者來台」。

(旺報 )