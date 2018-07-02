悚！印度一家11口離奇死亡 10人蒙眼反綁吊死

警方出動大批人力在命案現場進行調查。(美聯社)

友善列印
中時電子報
死者遺體被抬上救護車，準備送往進行解剖。(美聯社)

印度首都新德里1日發生一起一家11口離奇死亡的驚悚命案，這家人其中10人雙手反綁、蒙眼吊死於鐵桿上，只有一名老婦陳死於地板。警方對於命案現場的離奇景象也直呼「前所未見」，目前仍在調查這一家人是自殺還是遭到他殺。

一位匿名的警察透露，死者是4男7女，其中10人被用棉花以及衣服蒙住雙眼，從屋頂鐵欄杆吊死於家中庭院，還有一名70歲婦人的屍體則是陳屍於家中地板上。

附近民眾聚集於命案現場外。(美聯社)

這起驚悚命案是由鄰居所發現，一名常和屋主往來的男子周日一早原本要和屋主見面，但發現他們家的門沒有關，因此走進屋中發現包括屋主在內，一共11人死於家中的恐怖景象，於是報警處理。

當地媒體報導，該名屋主經營雜貨店，已經住在當地長達20多年。

新德里北區警察局副局長庫瑪爾（Vineet Kumar）表示，死者大部分都一起住在位於新德里北部布拉里（Burari）的家中，他們的遺體已經被送去進行解剖，希望可以盡快釐清這一家的死因。

多輛救護車在命案現場外等待將遺體接走。(路透)

庫瑪爾說警方現在正在積極調查這一家人是死於自殺還是他殺，而現場並沒有發現遺書，他也稱：「我沒有見過這樣的案子。」

有鄰居表示，這家人近日正在忙著籌備婚禮。也有鄰居表示這家人不可能自殺，自己前一天晚上才和其中一名死者聊過天，並沒有感受到死者有任何壓力。

印度電視台也有訪問幾名鄰居，他們也稱死者一家和鄰居並沒有過節。

警方表示正在從各種角度進行調查，目前不排除任何可能。

(中時電子報)

文章來源：India house of horror: 10 dead family members were blindfolded, hanged from roof

墨西哥7月1日大選5大特點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。