獨／中國醫藥大學校長李文華 獲徵詢任教育部長

2018年07月02日 10:01 旺報 李侑珊

中國醫藥大學校長李文華為中研院院士，2日出席院士會議，並於會中接受媒體採訪。（李侑珊攝）

台大校長遴選案迄今懸宕未果，不只台大沒有正式校長，教育部長同為代理狀態，但近日傳出中國醫藥大學校長李文華已獲府方徵詢，並將出任教長，至於代理教長姚立德，則因拔管案無法定局，將另安排新職。

知情人士透露，擔任中國醫藥大學校長的李文華，同樣也是中研院院士，他在近日獲府方徵詢出任教育部長，並擬於立院臨時會結束後，進行部分內閣改組時，再一併發布此一人事。

據了解，新潮流立委與部分媒體，雖支持目前的教育部代理部長姚立德，但姚擁有台大校長遴選會官派委員的身分，並且拔管仍無法定局，在此雙重考量下，府方將另予安排新職。

據了解，李文華獨派立場與英系色彩明顯，其獲青睞，被徵詢出任教育部長的消息，在中研院院士會議前夕傳出，知情院士都不感到意外，甚至在吳茂昆「拔管」之際，李文華更主動與多名中研院院士談論此事，表達對「拔管」的強烈不滿。因此在李獲徵詢接任教長後，對台大校長遴選事件的態度，是否有所轉變，令人矚目。

李文華今天上午參加中研院院士會議，對於傳聞被徵詢擔任教育部長，極力澄清，表示，無此事，外界無須多臆測。

(旺報 )