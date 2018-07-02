羅智強再批高雄氣爆 高市府回擊：通篇胡扯

針對前總統府副秘書長羅智強抨擊高雄氣爆善款運用，高市府新聞局編審吳哲希（陳菊、劉世芳後方）跳出來痛批「通篇胡扯」。（本報資料照片，陳麒全攝）

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高雄氣爆代位求償一審宣判後餘波未平，前總統府副秘書長羅智強1日再度投書，批陳菊「借用」善款代位求償，民進黨當年竟還污衊紅十字會捐款運用失當？對此，高雄市新聞局2日發出新聞稿痛斥羅智強「通篇胡扯」，強調氣爆善款運用是在國民黨中央執政時經行政院備查，反批國民黨根本只關心選舉利益，何時關心災民權益？

羅智強拿高雄氣爆與新北市八仙塵爆對比，指新北市府沒有代位求償，賠償災民也沒有比較慢，質疑高市府說「代位求償災民才能快速拿到賠償金」根本是謊言；他更提及當年民進黨攻擊紅十字會，讓全台灣對捐款給政府失去信心，對比高市府利用氣爆善款的方式，「我萬萬沒想到，還紅十字會公道者卻是擔任高雄市長的陳菊！」

針對羅智強的投書內容，高市新聞局編審吳哲希直斥「混淆視聽」，他說，81氣爆善款的運用由善款委員會審議，受會計、審計監督，更經過國民黨執政時期行政院備查在案，羅智強質疑的代位求償、律師費都在備查案內，為何國民黨平時沒意見，到了選舉就反悔？

吳哲希也說，羅智強拿新北市八仙塵爆和高雄市81氣爆相比，說新北市是「先把善款賠給受災戶，然後組成義務律師團求償，屆時求償所得也一併還給受災戶」，照此邏輯看來，羅智強認為國民黨執政的新北市政府對八仙塵爆有責任，但其實八仙塵爆善款發的是慰助，而非賠償，而且新北市政府始終表示，「與所有被害人一起爭取權利，至於國賠對象，八仙樂園權責機關屬交通部觀光局，被害人依法應向該機關提起行政訴訟，而非新北市政府」。

吳哲希「酸」羅智強，寫文章前要先跟國民黨前主席朱立倫打聲招呼，「不要老是當豬隊友！」

此外，羅智強提到新北市府組義務律師團不用收錢，吳哲希指出，八仙塵爆律師團也是有拿費用的，國民黨放話與事實不符，根本在混淆視聽。

(中時 )

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