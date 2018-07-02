動物園暑假「夜未眠」！與超萌小傢伙來場夜間約會

暑期夜間開放每週都有主題動物「保母講古」唷！機會難得千萬不要錯過。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

放暑假了，別在冷氣房上網打電動，來動物園走走看可愛動物，日夜間大不同！台北市立動物園一年一度的「動物夏夏叫」即將開鑼，今年從7月7日到8月25日共8週，每逢周六延長開放到晚上21時，並依不同主題推出「全能保育員」及「保母講古」活動，是暑假親子同遊的最佳選擇。

觀察動物多樣的形態與活動模式，是多數遊客到動物園主要目的，今年動物園的夜間開放特別推出「保母講古」，將由保育員帶領大家，一起與當週的主題動物，進行15分鐘的夜間約會，機會難得千萬不要錯過。

大門廣場的噴水池最受小朋友喜愛。（台北市立動物園提供）

「動物夏夏叫」即將於7月7日開鑼，動物園大門廣場主舞台以「全能保育員」為主題，透過模擬保育員的工作體驗競賽、動物知識有獎問答、國際生態保育紀錄片觀賞、野生動物保育市集及藝文展演等活動，結合動腦和肢體律動，讓參與者有截然不同的身心體驗。

動物園夜間結合動腦和肢體律動，讓參與者有截然不同的身心體驗。（台北市立動物園提供）

保育員照護野生動物需要有體力、耐心、觀察力、細心、毅力、判斷力及愛心，有時還需要對動物寶寶進行人工哺育。有興趣參加挑戰「全能保育員」的民眾，請瀏覽台北動物園機關網，或加入動物園Facebook粉絲團，每週都有不同的考驗等著你，例如「地表最強奶爸奶媽」、「秒尋5隻鱷」、「便便來報數」等，歡迎現場報名參加挑戰。

除了舞台活動，動物園也邀集保育相關單位共組野保市集，今年將有超過28個政府單位及非政府組織共襄盛舉，歡迎民眾一起來參加這場保育盛會，同時在FB留言，票選野保人氣王，感謝保育夥伴和所有參加的民眾一路相挺。

動物園今年邀集保育相關單位共組野保市集，今年將有超過28個政府單位及非政府組織共襄盛舉。（台北市立動物園提供）

夜間延長開放的區域除了廣場舞台區，還有台灣動物區、昆蟲館、教育中心、兒童動物區，並可沿著保育大道步行到兩棲爬蟲動物館，要體驗動物園的夜晚，不需要攜帶手電筒，您甚至還有機會遇到園區內野生的鼬獾、白鼻心、食蟹獴等夜行性動物，還有昆蟲和青蛙的大合唱作為背景音效，間歇加入貓頭鷹「呼呼」串場，絕對是都會生活難以想像、卻又值得珍藏的特殊經歷。

動物園的夜晚真的很不一樣，每年只有暑假開放8天，千萬不要錯過。（台北市立動物園提供）

動物園的夜晚真的很不一樣，每年只有暑假開放8天，千萬不要錯過，活動內容請瀏覽台北動物園機關網或加入動物園FB官方粉絲團，還可以參加留言抽獎活動。

(中時電子報)

歡迎民眾現場報名參加「全能保育員」挑戰。（台北市立動物園提供）

台北動物園機關網
台北市立動物園 Facebook
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