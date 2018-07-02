民進黨若續打文大宿舍案 陳敏鳳揭嚴重後果

2018年07月02日 10:14 中時電子報 謝雅柔

文化大學宿舍爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜30日親上火線釋疑，針對民進黨八項抹黑一一拿出證據釋疑，侯友宜說，這段時間文化大學議題被民進黨鋪天蓋地抹黑，他直言「用負面選舉真的夠了」。對此，資深媒體人陳敏鳳說民進黨打文大案，若打到文化學生住宿受到影響，恐怕後作力也對民進黨年輕選票不利。

侯友宜30日舉行記者會，針對文大案爭議，提出相關證據，做出回應，更痛批民進黨鋪天蓋地的抹黑手段，讓他忍無可忍。記者會上貼滿牆面的四百張發票，強調全都有證據。侯友宜說，如果選舉都要用奧步，製造衝突仇恨，台灣永遠往下沉淪，站出來是為了讓所有人知道是正面力量論述，告訴別人能夠帶給城市甚麼希望與建設。

對此，陳敏鳳在NOWnews名家論壇發文指出，侯友宜會不會過關，民進黨一定會深究裡面的資料內容，一旦有問題，侯友宜取得的優勢又會逆轉，畢竟民進黨也是選舉高手。陳說侯友宜這場記者會不見得會為文大宿舍案畫下句點。「只是，民進黨打文大案，會是好的結果還是壞了選情，也要慎重考量，如果打到文化學生住宿受到影響，恐怕後作力也對民進黨年輕選票不利」。

相較四年前柯文哲的「全素」，陳敏鳳說侯友宜是「半素」，比起柯文哲來，有從政經驗又與傳統官僚表達方式不一樣，確實是台灣政治的一片新風景。

(中時電子報)