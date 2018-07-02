少年逆向害重機騎士噴飛亡 車友怒：他騎幾10年就你被收了！

2018年07月02日 10:26 中時電子報 張國欽

新北市汐止區五指山國軍公墓旁，1日下午發生一起死亡事故，造成43歲曾姓重機騎士，頭部重創送醫仍不治身亡，疑逆向肇事的17歲胡姓少年則右肩骨折，遭車友及網友譙翻，車友悲痛對胡姓少年說：「他騎幾十年了，你就把他給收了！」

警方調查，曾姓重機騎士1日下午5時，騎紅牌重機沿汐萬路下山，不料行經汐萬路三段12K附近時，與上山的胡姓少年發生碰撞，兩人雙雙倒地，熱心民眾見曾意識不清，在救護車到場之前就施行CPR急救，無奈人送至汐止國泰醫院急救後，仍在晚間6時14分因頭部重創不治身亡。

重機騎士倒地不起，有熱心民眾施予CPR急救，但送醫後仍然不治。（圖／翻攝自臉書）

事後，有網友提供胡姓少年後方機車19秒的行車紀錄器，畫面顯示，胡姓少年騎至五指山途中，從自小客車右側超車，不料在下一處彎道過彎時，疑越過雙黃線逆向肇事，造成曾男急煞後打滑摔車與少年對撞，重機倒地滑行數公尺。

有重機車友憤怒地到醫院質問少年有無跨越雙黃線？少年右手吊著繃帶、坐在椅子上，他坦承有跨越雙黃線：「當時前面有個阿伯，我那時候過彎也煞不住，時速差不多60。」

疑逆向肇事少年，事發後仍在醫院滑手機，遭車友及網友痛批。（圖／翻攝自臉書）

但車友質疑「60會煞不住」？並哀痛對少年說：「冰箱裡面躺著那個人是好人你知道嗎…你知不知道他是好人，他騎幾十年了，你就把他給收了，一個好人就毀在你手上，還有心情滑手機？」。

(中時電子報)