NBA》想搶里歐納德！馬刺跟七六人獅子大開口

馬刺竟跟七六人提出相當誇張的交易里歐納德條件。(美聯社)

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中時電子報

在「小皇帝」詹姆斯確定加盟湖人後，原本也在爭搶詹皇的七六人，如今只好無奈轉移目標到馬刺明星前鋒里歐納德身上，但《Yahoo Sports》記者薛特茲2日爆料，馬刺竟然跟七六人索取包含2名球員、3個首輪籤的誇張價碼！

馬刺如今姿態相當明顯，除了不太願意滿足里歐納德想去湖人的要求，更想利用他的殘餘價值，努力跟積極爭搶他的球隊開價，所以才敢跟七六人提出如此誇張的交易條件，絲毫不管里歐納德明年夏天可能再次走人的關鍵因素。

根據薛特茲收到消息，馬刺算很有良心了，因為在馬刺索取的七六人球員當中，並不包含上季年度新人班西蒙斯，以及明星中鋒恩比德，畢竟這兩人是當前七六人重建的雙核心，馬刺很清楚就算開口要這兩人，七六人也不會給。

反而目前謠傳最可能涉入這筆交易的七六人球員是去年狀元富爾茲，畢竟富爾茲上季飽受傷痛困擾，就算傷癒復出，也被七六人總教練布雷特布朗徹底冷凍，或許把他送去馬刺總教練帕波維奇手下效力，富爾茲還有復活可能。

只是七六人高層當前陷入迷思，因為就算付出這麼誇張代價搶回里歐納德，他也早已放話明年夏天成為自由球員後，仍會跳槽湖人打球，面對里歐納德可能只效力1年就走的現實，七六人高層勢必好好思考一下是否划算。

(中時電子報)

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