夏荊山文化藝術基金會積極鼓勵學子 期待公益與時俱進

2018年07月02日 12:25 中時 林怡宣

今日（2日）財團法人夏荊山文化藝術基金會所成立的「夏荊山社會創新培力獎學金」，將於基金會官網公布本屆獎學金錄取名單。 財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑表示，提供獎學金之目的，除鼓勵有志投身公益的學生外，更希望未來他們能將其所學回饋社會，就如同基金會創辦人夏荊山「取之社會，用之社會」的理念一樣。

「夏荊山社會創新培力獎學金」成立是為鼓勵優秀學子學習研究社會公益、社會創新相關領域，培養專業人才。每年都會徵選10位國內大專院校有志研究非營利及公益事業、社會創新相關領域的碩士班新生，錄取學生可獲得兩學年共新台幣16萬元獎學金補助。同時要進行研究、撰寫社會公益相關領域論文外，畢業後也需要在世界任一個非營利組織工作一年。

本屆獎學金特別與台中市政府社會局及台中四所大學合作舉辦、薦舉學生。值得注意的是，申請學生中陸生佔比達三分之一。

在研究議題中「長照」是學生最感興趣的領域，申請學生各自依其專業領域提出以社區服務、長青教育、老人住宅等面向之研究計畫，也有學生關注自殺防治、酒精成癮、醫療復健、安寧照護等議題。

趙忠傑指出，基金會積極推動「夏荊山社會創新培力獎學金」的原因是期待讓公益行動與時俱進，鼓勵有志學生能專心學習，投入非營利事業等相關研究，未來將所學回饋社會。他也強調基金會日後也會持續發動各類文化公益計畫，為社會和諧發展盡最大的心力。

有關「夏荊山社會創新培力獎學金」的詳細資訊，請見財團法人夏荊山文化藝術基金會官網：http://www.xjsacf.com

(中時 )