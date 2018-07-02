《少林足球》六師弟看好這一隊奪世足賽冠軍

2018年07月02日 10:43 中時 洪秀瑛

林子聰（右）和曾志偉嘴上過招談足球經。（艾迪昇提供）

林子聰在網大《齊天大聖—火焰山》中扮演豬巴戒。（艾迪昇提供）

林子聰在網大《齊天大聖—火焰山》中扮演豬巴戒。（艾迪昇提供）

陳浩民、林子聰主演的網大《齊天大聖—火焰山》如火如荼拍攝，曾志偉和李若彤日前也加入演出。林子聰和曾志偉2大明星足球名腳碰頭，猛聊全球最火話題—「世界盃」，2人嘴上過招足球招式，被問哪國能在世足賽奪冠？林子聰說看好法國隊拔得頭籌，曾志偉屬意巴西，各有獨到觀點，最後撂話打賭看最終誰能押對寶。

儘管拍攝辛苦，林子聰沒錯過任何一場比賽，天天挑燈觀戰，他除了踢球還曾擔任過足球教練，看世界盃不看熱鬧而看門道，他看好法國最後能勝出，分析：「一個頂尖球隊必須要擅長5套戰術，而且在前中後場都要有好手，法國現在都在鼎盛時期，機會非常大。」

林子聰透露自己觀察的黑馬名單，「大家都沒注意到，伊朗完全被低估，另外，日本也有爆冷門的實力，之後的世界盃，大家可以關注這兩個國家」。他進一步解釋，之前只獨尊個人主義的時代已經過去，現在更重視團隊精神。

林子聰在電影《少林足球》中演活球技了得的六師弟，現實生活中，他從7歲就開始在街上與玩伴較量腳下功夫，長大後還踢過業餘聯賽，後來甚至當上校隊教練，他回憶：「我上了中學加入校隊，那時都在拚個人球技，沒有團體意識，教練也是找學校老師充數，我後來因受傷而退隊，但因為我懂戰術，老師就把我拉進教練團，我記得當時曾打進校際對抗前四強。」

林子聰愛足球成痴，進入演藝圈後，一有機會就會下場過癮，10多年前曾協助香港的電視台設計世足賽轉播活動，「那時我就想打電視廣告宣傳沒意思，乾脆就搞個嘉年華，送獎金、手機，還在嘉年華會現場弄來一台大型風箱，抽到的觀眾進去搶鈔票，弄得風風火火的」。

林子聰說，自己雖然看好法國，但最喜歡的卻是英國的球風，「英國人踢球有股傲氣，他們不屑打假球，所以在場上都是拚真的，就算撞破頭，綁一綁紗布就繼續上場」。他期待有天能到英國看球賽，卻感嘆難以成行：「以前有時間卻沒能力去看球，等到真正有能力去看的時候，卻沒時間，我現在最大的心願就是帶著寶貝兒子上英國，讓他也感受足球魅力。」

(中時 )