雲實教辦法不合時宜 雲林縣議員蔡岳儒要求修法

實驗教育三法修訂完成，有助實驗教育蓬勃發展，但雲林縣實驗教育自治辦法卻不符時宜，圖為雲林縣基石華德福學園學生畢業戲劇公演。（許素惠攝）

友善列印
中時

實驗教育三法已修訂完成，對實驗教育更加開放，雲林縣議員蔡岳儒2日質詢，縣實教自治辦法卻畫地自限，綁手綁腳，得深得「朕」心才能被縣府指定辦理，還有地緣限制，整個辦法流露出不友善的制肘，完全看不出積極輔導的精神。

蔡岳儒指出，有學校主動提出實驗教育計畫卻被打回票，教育處拿出《雲林縣指定縣立學校辦理學校型態實驗教育辦法》說，「得」由縣府指定學校辦理。法令上的「得」是縣府宣示自己的權利說可以，當縣府沒有指定時，各校也可以自行提出申請，這是法律賦予人民相對權益，現行辦法卻把所有學校限制住，讓大家動彈不得，想轉型做實驗教育的學校因不得朕心而被排除在外，不想做的卻又被強迫，不符合現行中央法令鼓勵實驗教育的精神。

蔡岳儒進一步說，對於受指定學校的條件規定也很不合理，其中最近一次學校總體評鑑各評鑑項目達80分以上者，試想這麼高的分數，老師們還會想要做實教嗎？根本就和現實違逆。其次，規定地緣也是不合理的，實驗教育有很多型態及性質，應該要以性質來評估才對。

蔡岳儒強調，公部門在實驗教育推廣中，應扮演的角色是盡所能地就行政、經費、空間設施上給予協助，提供家長及孩子多元的教育選擇才對，而非為了麻煩想盡辦法阻撓、排斥，

縣府應對下一代的不同學習更友善看待，積極 輔導，少子化勢難擋，小孩對國家很重要。

縣教育處代理處長林慧蓉答詢，會盡速擬好修訂草案送議會審查。

(中時 )

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