西港外環道施工拆屋 反對團體肉身擋拆

2018年07月02日 10:53 中時 莊曜聰

反對團體以肉身擋住怪手，阻止施工。(莊曜聰攝)

警方將抗議人士帶離民宅屋頂。(莊曜聰攝)

拆除工作繼續進行。(莊曜聰攝)

延宕多時的西港外環道工程再起，今天上午動工拆除地上物，以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體在現場抗議，高喊口號外還一度以肉身阻擋，不讓拆除工作進行，警方出動逾50人維持秩序，雙方爆發口角衝突。自救會認為新的道路規畫確定前施工，根本是強拆，工務局強調僅是拆除民宅，不會破壞糖鐵、樹木。

以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體，上午齊聚將被拆除的民宅前抗議，認為在都市計畫通盤檢討、沿線糖業鐵道保留問題未解決前，不該貿然動工拆除，加上現場沒有設置圍籬，不符合台南市建築施工管制要點，政府帶頭違法，高呼口號並爬上民宅屋頂及外圍阻擋拆除。

怪手、拖吊車陸續進駐，警方更出動50人以上的大陣仗維持秩序，現場爆發口角衝突，還有不願離開的抗議人士被警方抬離，場面一度火爆，最後拆除工作仍繼續進行。

工務局新建工程科指出，西港外環道沿線上的14戶民宅已依法完成土地價購及徵收程序，並從去年開始陸續拆除，僅剩目前2戶，公告後1日是最後期限，2日依法拆除，其實並不違背抗議團體的訴求。

新建工程科科長鍾南豪表示，外環道預定路線上的糖業鐵道，經過文化部文資局、南市文資處、工務局等相關單位討論後，施工時將讓部分掩蓋在荒煙蔓草中的鐵道重現天日，後續研議如何保留，而抗議團體提出的珍貴老樹，部分也做出認定，將原地保留或移植，並非任意砍除。

(中時 )