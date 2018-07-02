西港外環道施工拆屋 反對團體肉身擋拆

台南市工務局2日上午進行西港東側外環道路地上障礙物拆除工作，拆除最後2戶民宅，反西港外環道不當開闢自救會等團體到場抗議，並一度以肉身擋拆，警方出動50餘人到場維護秩序。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
反對團體以肉身擋住怪手，阻止施工。(莊曜聰攝)
警方將抗議人士帶離民宅屋頂。(莊曜聰攝)
拆除工作繼續進行。(莊曜聰攝)

延宕多時的西港外環道工程再起，今天上午動工拆除地上物，以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體在現場抗議，高喊口號外還一度以肉身阻擋，不讓拆除工作進行，警方出動逾50人維持秩序，雙方爆發口角衝突。自救會認為新的道路規畫確定前施工，根本是強拆，工務局強調僅是拆除民宅，不會破壞糖鐵、樹木。

以反西港外環道不當開闢自救會為首的團體，上午齊聚將被拆除的民宅前抗議，認為在都市計畫通盤檢討、沿線糖業鐵道保留問題未解決前，不該貿然動工拆除，加上現場沒有設置圍籬，不符合台南市建築施工管制要點，政府帶頭違法，高呼口號並爬上民宅屋頂及外圍阻擋拆除。

怪手、拖吊車陸續進駐，警方更出動50人以上的大陣仗維持秩序，現場爆發口角衝突，還有不願離開的抗議人士被警方抬離，場面一度火爆，最後拆除工作仍繼續進行。

工務局新建工程科指出，西港外環道沿線上的14戶民宅已依法完成土地價購及徵收程序，並從去年開始陸續拆除，僅剩目前2戶，公告後1日是最後期限，2日依法拆除，其實並不違背抗議團體的訴求。

新建工程科科長鍾南豪表示，外環道預定路線上的糖業鐵道，經過文化部文資局、南市文資處、工務局等相關單位討論後，施工時將讓部分掩蓋在荒煙蔓草中的鐵道重現天日，後續研議如何保留，而抗議團體提出的珍貴老樹，部分也做出認定，將原地保留或移植，並非任意砍除。

(中時 )

爆料公社握有90分鐘空姐激戰片？… 前教育部部長吳茂昆回應拔管 「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。