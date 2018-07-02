夏季減肥去 他透過胃縮小手術1年內減掉70餘公斤

2018年07月02日 11:01 中時 程炳璋

夏天又是減肥季節，台南有位施先生透過胃縮小手術，1年半內減掉70餘公斤，超過自己體重的一半，重拾輕盈人生，2日到安南醫院感謝醫師黃致錕，黃致錕表示，胃縮小手術是最適合東方人的手術。

「以前我的綽號就是阿肥」28歲的施先生體重在國小6年級時就飆破百公斤，且一路上升，曾在擔任護理師工作時，因為女同事的鼓勵，靠著不吃晚餐降了15公斤，但他換成導遊工作後，體重再度往上衝。

生性樂觀開朗的他，肥胖其實在心理上並沒有太大影響，他還喜歡留長髮，搭公車時一度被乘客認為是孕婦，並讓座給他。

但BMI值高達45.8，施先生體重巔峰時期達150公斤，已是病態肥胖，並有脂肪肝、罹患脂肪肝性肝炎、高膽固醇、高尿酸與糖尿病前期，他才體悟身體健康已亮了紅燈，到安南醫院看診，希望透過手術減肥。

減肥手術共有8種，包括胃繞道、胃縮小、縮胃繞腸等，安南醫院進行過500例減重手術，其中胃縮小手術占6成。

國際代謝形體醫學中心院長黃致錕去年2月對施男採胃縮小手術，他1年半後體重從134公斤降到60公斤，成了型男，重拾健康，體力與人緣都變好，帶團導遊時常有團員要求跟他合照。

黃致錕表示，胃縮小手術的原理是切除胃部易膨脹部分，保留大約100毫升的胃容量。經由飢餓感下降，飽足感提升達到極佳的減重效果，手術適合東方人，也成為國際上的主流減重手術。

(中時 )