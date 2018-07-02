夏季減肥去 他透過胃縮小手術1年內減掉70餘公斤

施先生感謝醫師黃致錕的手術讓他重拾輕盈人生。（安南醫院提供）

友善列印
中時

夏天又是減肥季節，台南有位施先生透過胃縮小手術，1年半內減掉70餘公斤，超過自己體重的一半，重拾輕盈人生，2日到安南醫院感謝醫師黃致錕，黃致錕表示，胃縮小手術是最適合東方人的手術。

「以前我的綽號就是阿肥」28歲的施先生體重在國小6年級時就飆破百公斤，且一路上升，曾在擔任護理師工作時，因為女同事的鼓勵，靠著不吃晚餐降了15公斤，但他換成導遊工作後，體重再度往上衝。

生性樂觀開朗的他，肥胖其實在心理上並沒有太大影響，他還喜歡留長髮，搭公車時一度被乘客認為是孕婦，並讓座給他。

但BMI值高達45.8，施先生體重巔峰時期達150公斤，已是病態肥胖，並有脂肪肝、罹患脂肪肝性肝炎、高膽固醇、高尿酸與糖尿病前期，他才體悟身體健康已亮了紅燈，到安南醫院看診，希望透過手術減肥。

減肥手術共有8種，包括胃繞道、胃縮小、縮胃繞腸等，安南醫院進行過500例減重手術，其中胃縮小手術占6成。

國際代謝形體醫學中心院長黃致錕去年2月對施男採胃縮小手術，他1年半後體重從134公斤降到60公斤，成了型男，重拾健康，體力與人緣都變好，帶團導遊時常有團員要求跟他合照。

黃致錕表示，胃縮小手術的原理是切除胃部易膨脹部分，保留大約100毫升的胃容量。經由飢餓感下降，飽足感提升達到極佳的減重效果，手術適合東方人，也成為國際上的主流減重手術。

(中時 )

前教育部部長吳茂昆回應拔管 「… 指考／數乙不難！ 社會組考生別…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。