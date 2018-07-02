為何網紅空姐偷吃不關版？ 網友精闢分析三點原因

2018年07月02日 11:05 中時電子報 呂承哲

一名唐姓男子日前在爆料公社指出，妻子網紅空姐「Qbee張比比」竟帶攝影師小王「亨利」回家，並在兒子床上激戰，引發網友熱議，風波也越演越烈，小王與丈夫在事發後關閉臉書，唯獨張比比一度關閉臉書，之後再度開啟，IG帳號則是從頭到尾都沒關。對此，就有網友依張比比日前貼出的兩千字回應，精闢分析3點原因，被網友讚爆。

事發後，張比比29日晚間首度針對風波發出回應，先是承認錯誤，向關心她的人道歉，她也自爆家醜，反控與老公持續長達5年無性婚姻，還每天活在老公的肢體暴力之中。張比比一度關閉臉書，直到6月30日晚間再度開啟，並貼文表示「自己會變得更堅強」，底下不少粉絲為她加油。

對此，有網友提出質疑，為何張比比的臉書一度關版，如今又再度開啟繼續與丈夫互嗆，至於IG帳號則是從沒關過，照理來說，網紅遇到爭議或是醜聞，很多人鬥會選擇神隱，反觀開版還有粉絲留言加油，是對自己很有信心嗎？

一名M網友轉發文章回應，並分析日前張比比的兩千字回應文指出，其實這跟當年成龍的「犯了全天下男人都會犯的錯」一樣，只是張比比處理得更細膩。他說，整篇文的重點：性、錢、感情，同時也是婚姻三個支柱，張比比先是提「五年無性」，再指出錢都是女方給的，最後聲稱老公酗酒家暴，感情名存實亡，這招組合技打下來，營造出張比比外遇情有可原，藉由不關版持續更新，吸引同溫層聚集，相較於老公崩潰的言行，兩人在整件事的處理手段，馬上高下立判。

M網友指出，一個人出軌可以這麼光明正大、這麼理直氣壯，時至今日還持續更新FB跟IG帳號，對自己的網拍事業毫不懈怠，視旁人閒言閒語於無物，就算不認同她的作為，但也為她的鋼鐵意志所折服。

(中時電子報)