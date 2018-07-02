「愛的小手」打死幼童 惡男判囚7年半定讞

2018年07月02日 11:13 中時 林偉信

擁有碩士高學歷的高雄高姓男子4年前受託女性友人之託，照顧她1歲多的幼童，高男因幼童哭鬧竟以「愛的小手」毆打其頭部致死，最高法院認為，高男雖然沒有殺人故意，但他持器械拍打幼童頭部，應負傷害致死的加重結果，將高男判囚7年半確定。

從事網拍工作的33歲高男，2014年7月間受友人黃姓女子委託，全日照顧她未滿2歲的幼童，因幼童哭鬧不休，高男一時情緒失控，竟以塑料長條狀拍子「愛的小手」，猛力揮打幼童的頭部及身體各處，致其受有頭部及胸部、左大腿等處瘀傷。

幼童頭部受傷倒地抽搐，高男發現後緊急撥打電話通知救護人員送醫，但幼童到院時已呈昏迷狀態，隔天凌晨急救無效，因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，引發神經性休克死亡，高男被依傷害致死罪起訴。

法院審理期間，高男辯稱「愛的小手」與幼童頭部傷勢無關，並指幼童疑似自己跌倒受傷，但法醫解剖認定黃童的傷與「愛的小手」吻合，歷審不採信高的辯詞，考量他與死者母親以420萬元達成和解，依加重傷害致死罪將他判刑7年半。

高男主張法醫研究所的解剖報告有錯誤之處，提起上訴聲請交由台大醫院鑑定，但最高法院認定解剖報告並無違誤，考量幼童頭部發育尚未完全且特別脆弱，高男以器械施以重力拍打構成傷害致死罪，駁回上訴、將他判刑7年6月定讞。

(中時 )