「愛的小手」打死幼童 惡男判囚7年半定讞

男子將受託照顧的1歲多幼童毆打致死，被判刑7年6月徒刑。（示意圖／翻攝畫面)

友善列印
中時

擁有碩士高學歷的高雄高姓男子4年前受託女性友人之託，照顧她1歲多的幼童，高男因幼童哭鬧竟以「愛的小手」毆打其頭部致死，最高法院認為，高男雖然沒有殺人故意，但他持器械拍打幼童頭部，應負傷害致死的加重結果，將高男判囚7年半確定。

從事網拍工作的33歲高男，2014年7月間受友人黃姓女子委託，全日照顧她未滿2歲的幼童，因幼童哭鬧不休，高男一時情緒失控，竟以塑料長條狀拍子「愛的小手」，猛力揮打幼童的頭部及身體各處，致其受有頭部及胸部、左大腿等處瘀傷。

幼童頭部受傷倒地抽搐，高男發現後緊急撥打電話通知救護人員送醫，但幼童到院時已呈昏迷狀態，隔天凌晨急救無效，因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，引發神經性休克死亡，高男被依傷害致死罪起訴。

法院審理期間，高男辯稱「愛的小手」與幼童頭部傷勢無關，並指幼童疑似自己跌倒受傷，但法醫解剖認定黃童的傷與「愛的小手」吻合，歷審不採信高的辯詞，考量他與死者母親以420萬元達成和解，依加重傷害致死罪將他判刑7年半。

高男主張法醫研究所的解剖報告有錯誤之處，提起上訴聲請交由台大醫院鑑定，但最高法院認定解剖報告並無違誤，考量幼童頭部發育尚未完全且特別脆弱，高男以器械施以重力拍打構成傷害致死罪，駁回上訴、將他判刑7年6月定讞。

(中時 )

為何網紅空姐偷吃不關版？ 網友… 不滿另結新歡 高雄廟公勒斃陸籍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。