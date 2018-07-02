NBA》什麼！「吹耳哥」加盟湖人跟詹皇同隊

誰能想得到史蒂芬生(左)如今竟成詹姆斯隊友！(美聯社)

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中時電子報

千萬別懷疑，這種不可能發生的事情真的發生了！《Yahoo Sports》記者沙拉尼亞2日驚爆，昔日在詹姆斯耳邊吹氣爆紅的「吹耳哥」史蒂芬生，確定將以1年450萬美元合約加盟湖人，成圍詹皇的最新隊友，這太令人震驚了。

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或許不少球迷到現在都還印象深刻，在2013-14年球季季後賽，當時效力溜馬的史蒂芬生，面對身披熱火球衣的詹姆斯使出所有防守賤招，其中最誇張的就是在詹皇耳邊吹氣，才會讓他擁有「吹耳哥」封號，如今兩人竟成隊友。

姑且拋開吹耳爭議事件，史蒂芬生其實算是一名攻守俱佳的替補工具人，上季效力溜馬打滿82場例行賽，場均拿下9.2分、5.2籃板及2.9助攻，來到湖人之後，或許可以有效改善湖人防守體質欠佳問題，更有機會跟詹姆斯一起爭冠。

也許看到史蒂芬生加盟湖人的新聞，最開心的人就是詹姆斯自己，因為兩人幾乎過往每次在場上碰到，史蒂芬生總是想盡辦法干擾詹皇進攻，如今兩人變成湖人隊友，就算史蒂芬生再怎麼誇張，也不可能去騷擾自己隊友吧！

湖人誇張補強動作還沒停歇，《ESPN》記者海尼斯接著爆料，常上歐尼爾「五大冏」節目的勇士中鋒麥基，竟然放棄跟勇士續約，選擇跟湖人達成240萬美元底薪合約加盟的口頭協議，這下子湖人陣容真的越來越有趣了。

(中時電子報)

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